Novità che non farà piacere ai tifosi della Juventus: Gleison Bremer è ancora ai box, l’infortunio lo costringerà a restare di nuovo fuori.

La stagione appena trascorsa per la Juventus è stata un sali e scendi di emozioni. I bianconeri hanno toccato picchi piuttosto alti, come la qualificazione meritata alla prossima Champions League, a momenti davvero negativi, soprattutto nel periodo della ‘pareggite’ acuta sotto la guida di Thiago Motta.

Uno dei peggiori difetti occorsi in casa Juve è sicuramente stato il trend negativo di infortuni. Nel giro di poche settimane i bianconeri hanno visto dimezzarsi la difesa, con gli stop prolungati dei vari Gatti, Cabal e soprattutto Gleison Bremer, il leader brasiliano della retroguardia juventina.

Nel mese di ottobre, durante Lipsia-Juventus del girone di Champions, Bremer si è procurato in maniera del tutto fortuita la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita anzitempo per l’ex Torino e difesa della Juve priva di un perno centrale fondamentale. Ma quanto manca per rivedere in campo Bremer?

Niente Mondiale per Club: Bremer posticipa il rientro e punta al campionato

Visto che sono passati quasi 8 mesi dall’infortunio di Bremer con conseguente operazione al ginocchio, i tifosi bianconeri si aspettavano di rivedere il brasiliano in campo già in questi giorni. Infatti la Juventus sta disputando il Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove ha già esordito vincendo 5-0 contro l’Al Ain.

La speranza era quella di vedere Bremer in campo in questa competizione estiva, come segnale di recupero completo dopo il grave e lungo stop. Non a caso l’ex Toro è partito assieme alla squadra alla volta degli States, facendo intendere di aver recuperato e di essersi lasciato alle spalle mesi di convalescenza e di fisioterapia.

Ma a chiudere ogni spiraglio in questo senso c’ha pensato Igor Tudor in persona. L’allenatore della Juve, in conferenza stampa dagli USA, ha ammesso che il rientro in campo di Bremer non è previsto per il Mondiale: “Non credo che Bremer potrà giocare, ma la guarigione gli permette di aggregarsi alla squadra: sarà pronto per inizio campionato”.

Slitta ulteriormente il ritorno in campo del numero 3 bianconero, pronto a questo punto per il ritiro pre-campionato e sicuramente convocabile per la prima giornata di Serie A, che vedrà la Juventus affrontare il Parma domenica 24 agosto alle ore 20:45, come debutto per la stagione 2025-2026. Bremer freme per tornare a guidare la difesa juventina, ma come detto c’è ancora qualche settimana in più da attendere.