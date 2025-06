Charles Leclerc e l’incidente che gli è costato un ennesimo ritardo in questo mondiale di Formula 1 ancora troppo deludente.

La stagione 2025 per la Ferrari continua ad essere meno brillante del previsto. I bagliori ammirati ad intermittenza durante lo scorso mondiale sembravano presagire un crescendo positivo per la scuderia di Maranello, che invece sta continuando a sfornare problemi, strategie poco azzeccate e tanti difetti tecnici.

Un caos che inficia ovviamente sulle prestazioni dei due piloti. Se da un lato Lewis Hamilton è sempre meno motivato e sereno, visti i risultati scarsi in gara e nelle prove, non può sorridere più di tanto neanche Charles Leclerc. Il talento di Montecarlo, pupillo del team principal Frederic Vasseur, sta avendo più problemi del previsto con la sua monoposto.

L’ultimo grosso errore è arrivato nel Gran Premio di Canada dello scorso weekend, dove le Ferrari avevano l’occasione enorme di approfittare dei problemi inaspettati delle due McLaren. Peccato che né Leclerc né tanto meno Hamilton sono riusciti ad approfittarne, al contrario delle Mercedes e del solito Max Verstappen su Red Bull, che hanno raggiunto facilmente il podio.

Leclerc, ennesimo errore in pista: il mea culpa del pilota Ferrari dopo Montreal

Un weekend che per Charles Leclerc era già incominciato male dalle prime battute. In particolare per l’incidente occorso alle FP1, quando il monegasco ha commesso un errore nel tratto delle curve 3-4, arrivando lungo in frenata, tagliando sull’erba e colpendo con l’anteriore sinistra il muro interno alla ‘S’.

Non bastasse questo, Leclerc non ha preso parte alle FP2 e si è preparato in maniera parziale per le Q3 senza giro secco, andando a commettere un altro errore in questo ambito e finendo soltanto ottavo nella griglia di partenza. Il tutto ha compromesso il Gran Premio in sé, che Leclerc ha concluso con un anonimo quinto posto, non potendo sfruttare la collisione tra Norris e Piastri ad inizio gara.

Un ennesimo fine settimana ricco di intoppi, del quale ha voluto parlare così lo stesso Leclerc: “Non voglio parlare con i se e con i ma. Alla fine, non ho messo tutto insieme e non ho fatto il mio lavoro. La Mercedes ha avuto la meglio in questo fine settimana, la Red Bull è costantemente lì e la McLaren era un po’ più in difficoltà: credo che noi fossimo lì con loro. Ma non so dove saremmo finiti“.

Un mea culpa quello del pilota 28enne che, si spera, serva da lezione a lui ed al resto del team Ferrari, che continua ad incappare in errori gravi. I risultati non esaltanti a Montreal hanno fra l’altro consentito alla Mercedes di superare la scuderia italiana al secondo posto nella classifica costruttori.