Come eliminare efficacemente tutti gli aloni neri dai calzini bianchi: con questo semplice rimedio torneranno ad essere come appena comprati.

Quando abbiamo dei capi macchiati e dello sporco ostinato da trattare, la lavatrice risulta essere il mezzo migliore per riuscire ad eliminare ogni tipo di alone. Ovviamente, non sempre basterà un semplice passaggio in lavatrice, spesso, per essere certi del risultato finale, la macchia dovrà anche essere pretrattata con prodotti specifici.

Tuttavia, fra le varie tipologie di sporco da tratta, c’è qualcosa che riesce a far drizzare i capelli in testa anche a chi non ce li ha, stiamo parlando di quei terribili aloni neri che si formano sotto i calzini bianchi. Un disagio non da poco, soprattutto perché non sarà facilissimo riuscire ad eliminare tutto questa tipologia di sporco.

Come eliminare efficacemente gli aloni neri dai calzini bianchi: torneranno come nuovi

Gli aloni neri sotto i calzini sono una problematica molto frequente, ma quando capita con i calzini bianchi, la situazione è nettamente più complessa. Infatti, essendo molto chiari, l’alone sarà ben visibile e se non trattato in modo giusto, non solo non sparisce ma si rischia anche di ingiallire i calzini se si usano prodotti troppo aggressivi.

Come agire allora, affinché gli aloni neri possano sparire del tutto dai calzini bianchi, ma senza rischiare di rovinarli? Ebbene, in questo caso specifico andremo esattamente a pretrattare la macchia riuscendo così ad agire direttamente sugli aloni neri, rimuovendoli del tutto. Il procedimento è davvero semplicissimo e basterà davvero poco per far tornare i calzini bianchissimi. La prima cosa da fare è preparare una bacinella con l’acqua calda e aggiungere il percarbonato.

Mescolare il tutto con un cucchiaio, e poi immergere i calzini bianchi all’interno. Lasciarli in ammollo per circa 10 minuti, andando a strofinarli di tanto in tanto. Dopodiché, ancora ben bagnati, si andranno a mettere in lavatrice e insieme al classico detersivo si andrà ad usare anche un altro po’ di percarbonato. A questo punto impostare la lavatrice a 60°C e aspettare che finisca. Non appena il ciclo di lavaggio sarà terminato, ecco che i calzini saranno non solo bianchissimi, ma anche senza tutti quei terribili aloni neri. Ora non resta che farli asciugare e saranno nuovamente pronti per essere indossati.