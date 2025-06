I tappetini da bagno sono ormai passati di moda, è questa l’alternativa migliore e che permette il massimo del comfort e dell’igiene.

I tappetini da bagno fanno parte d tutti quei piccoli accessori che non possono mai mancare all’interno di questo ambiente. Sono importanti non solo per una questione estetica, ma hanno anche funzioni ben precise, come ad esempio evitare che si scivoli quando si esce dalla doccia o dalla vasca e sono perfetti per assorbire l’acqua che può colare dal corpo o dall’asciugamano dopo il bagno o la doccia, mantenendo il pavimento asciutto.

Inoltre, i tappetini da bagno offrono una superficie morbida e calda su cui poggiare i piedi, molto più gradevole rispetto al freddo pavimento del bagno. Infine, c’è poi la questione estetica, come accennato prima, che permette di completare l’arredo del bagno e di renderlo un luogo completo e confortevole.

I tappetini da bagno in stoffa hanno ormai le ore contate: ecco l’alternativa perfetta

Sono tantissimi i modelli che si possono trovare in giro, ma in genere, i tappetini che più troviamo nei bagni sono quelli in stoffa. Possono essere a pelo lungo, a pelo corto o rasati, a tinta unita o anche colorati. Tutti capaci di adattarsi alla perfezione ad ogni stile presente già nel bagno. Tuttavia, analizzandoli con cura, si capirà che non risultano essere una scelta così adatta, in quanto, lo sporco che si accumula tra le loro fibre è davvero impressionante.

Per quanto possano essere pratici e comodi, i tappetini da bagno in tessuto non sono del tutto igienici, in quanto lo sporco che si andrà ad accumulare è davvero impressionante. Ma non solo, perché essendo un materiale che resta spesso umido, sarà terreno fertile anche per la proliferazione di germi e batteri. Ecco perché esiste un’alternativa decisamente più adatta e perfetta per ogni tipologia di bagno: i tappetini in legno o in bambù.

Si trovano facilmente in commercio di varie forme, colore e dimensioni. Hanno una parte superiore completamente liscia e una inferiore antiscivolo. Non assorbono acqua, polvere e sporco, risultando così estremamente facili da pulire. Infatti, basterà semplicemente passarci sopra lo straccio e subito torneranno perfetti ed igienizzati. Si tratta quindi dell’alternativa perfetta, per avere un tappetino in bagno, ma senza trasformarlo in un covo di sporco.