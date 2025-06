Il Paradiso delle Signore 10, telespettatori sbigottiti: è fuori dal cast

I telespettatori che aspettano con ansia Il Paradiso delle Signore 10 sono rimasti sbigottiti nel sapere che un amato personaggio è fuori dal cast. Ecco di chi si tratta.

A partire da settembre andranno in onda gli episodi de Il Paradiso delle Signore 10. Infatti il 5 maggio è stato trasmesso il finale del nono capitolo lasciando molte questioni in sospeso che i telespettatori potranno continuare a seguire appunto nell’autunno di Rai Uno. Tanti colpi di scena e sorprese avverranno anche in questa nuova stagione di questa soap molto amata.

Inoltre, per il dispiacere dei telespettatori, un personaggio molto amato sarà fuori dal cast, ciò vuol dire che in questo nuovo capitolo della serie tv ambientata a Milano non ci sarà. Ecco di chi si tratta.

Il personaggio fuori dal cast de Il Paradiso delle Signore 10

I telespettatori nutrono grandi aspettative per quanto riguarda i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Nel decimo capitolo di questa fortunata soap che andrà in onda a settembre dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno, accadranno tanti colpi di scena ed in effetti già la nona stagione si è chiusa con tante faccende da riprendere, appunto, nei prossimi episodi.

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10, però, si apprende l’uscita dal cast di un personaggio molto amato. Si tratta della ex Venere del Paradiso delle Signore, Rosa Camilli, interpretata da Nicoletta Di Bisceglie. Come il pubblico saprà, la ragazza aveva smesso di essere una commessa del grande magazzino di Milano per diventare giornalista per Tancredi.

Poi, scoperto che quest’ultimo era implicato nel furto del vestito dello stilista Botteri, la ragazza ha deciso di lasciare Milano per tornare a Bologna dalla sua mamma. Con Marcello Barbieri, Rosa si era scambiata un bacio e in tanti si aspettavano un proseguimento della loro relazione. In realtà l’uomo ha preferito rimanere con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e non è riuscito a trattenere a Milano la Camilli, nemmeno offrendole un posto da giornalista nella redazione del Paradiso Market.

Quindi nella decima stagione Rosa Camilli non ci sarà. Tuttavia nel cast entrerà un nuovo personaggio interpretato da Simone Montedoro, che in molti ricorderanno perché interpretava il Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo. L’attore, ne Il Paradiso delle Signore 10 vestirà il ruolo di Fulvio Rinaldi, un personaggio misterioso che porterà scompiglio nella vita di un’importante figura femminile della soap.