Il Paradiso delle Signore 10, salta la nuova stagione: fan delusi

Il Paradiso delle Signore è una delle fiction Rai più amate di sempre ma i fan sono molto delusi per quello che sta succedendo: salta la nuova stagione.

Insieme ad Un Posto al Sole, Il Paradiso delle Signore è una delle fiction più amate della Rai, seguitissima da tantissimi telespettatori che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai propri personaggi del cuore, in primis le Veneri, le commesse del grande magazzino, ma anche i personaggi più potenti e ricchi, i loro intrighi e amori.

Dopo il gran finale della stagione 9, il pubblico si attendeva il capitolo 10. Eppure i fan sono rimasti delusi dalla notizia secondo cui salta la nuova stagione. Ecco perché.

Salta la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Fra conferme e smentite, il cast de Il Paradiso delle Signore, dopo il successo della stagione 9, sta girando gli episodi del capitolo 10 che andranno in onda sui Rai Uno a partire da settembre. I fan però sono delusi perché hanno scoperto che un personaggio molto amato salta la nuova stagione.

Dalle prime anticipazioni sulla nuova stagione sembra che diversi personaggi resteranno ma altri abbandoneranno la serie. Innanzitutto è confermata la presenza di Odile di Sant’Erasmo e Matteo Portelli, dunque il pubblico continuerà a vedere l’evoluzione della storia d’amore tra i due, sbocciata proprio alla fine dello scorso capitolo. Questa relazione comunque vivrà delle insidie, specie per l’interesse che Marina Valli ha nei confronti del contabile de Il Paradiso delle Signore.

I fan sono però delusi dal fatto che salta invece la nuova stagione Maria Puglisi, interpretata da Chiara Russo. La ragazza, infatti, ha deciso di rimanere a Parigi proprio dopo la fine della sua relazione con Matteo Portelli. Il resto della famiglia Puglisi, vale a dire i genitori Ciro e Concetta, e la sorella Agata, rimarranno. Proprio quest’ultima porterà avanti la sua relazione con Mimmo Burgio.

Altri personaggi confermati ne Il Paradiso delle Signore 10 sono la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, e Roberto Farnesi, che interpreta Umberto Guarnieri. Dunque appuntamento a cominciare da settembre per seguire i nuovi episodi della nuova stagione. Per il momento il pubblico potrà affezionarsi alla nuova soap spagnola “Ritorno a Las Sabinas”, in programma per l’estate, anche se quest’ultima non riesce ancora ad avere il gradimento del pubblico e sta registrando ascolti non proprio positivi.