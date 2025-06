Incredibile ma vero: una delle migliori atlete in circolazione ha deciso di chiudere molto presto la sua carriera, a soli 31 anni compiuti.

Non c’è notizia più triste per i tifosi e gli appassionati dello sport in generale del ritiro di un proprio beniamino. Ovvero quando un atleta di grande livello, che nell’ambito della sua carriera ha regalato numerose emozioni ai propri fan, decide di abbandonare l’attività agonistica.

Tutto ciò è ancora più doloroso se l’atleta in questione decide di lasciare lo sport ad un’età ancora piuttosto giovane, magari dopo aver raggiunto l’apice della propria carriera e una buona dose di trionfi personali. Come è capitato ad esempio a Nico Rosberg, pilota di Formula 1 che dopo il suo unico mondiale vinto nel 2016 con la Mercedes scelse di ritirarsi a soli 31 anni.

La stessa identica età di una stella del nuoto internazionale, che pochissime ore fa ha deciso di dire basta all’attività agonistica ed alle competizioni in vasca. Un annuncio doloroso e sentito che ha lasciato a bocca aperta tutti gli appassionati degli sport acquatici, che la ammirano da tempo come una vera e propria stella nel suo ambito.

Kira Toussaint dice basta: la fuoriclasse del nuoto non parteciperà alle Olimpiadi del 2028

La nuotatrice di cui stiamo parlando si chiama Kira Toussaint, un nome molto noto per coloro che seguono con un certo fervore il mondo degli sport in acqua. Si tratta della dorsista olandese classe 1994 che ha ottenuto grandi risultati durante la sua carriera. Nonostante i 31 anni di età, ha deciso di dare l’addio a questo sport.

Sui propri canali social, la Toussaint ha annunciato il ritiro dal nuoto agonistico: “È stato un periodo bellissimo, ma ora è tempo di dedicarmi ad altro. Sono orgogliosa di ciò che ho raggiunto e voglio mettere a frutto le mie esperienze come speaker nel mondo del lavoro e in altri settori.”

La carriera della talentuosa nuotatrice olandese, come già accennato, è stata ricca di ottimi risultati. Come a Budapest, durante le semifinali dell’International Swimming League del 2020, quando ha stabilito il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso in vasca corta con il tempo di 25″60, migliorandolo di 7 centesimi.

Il suo palmarès vanta invece due titoli mondiali nel dorso, ben tredici medaglie d’oro europee tra vasca corta a lunga e diversi altri piazzamenti d’onore. Ha partecipato con la selezione olandese alle scorse edizioni delle Olimpiadi; inoltre era stata inserita tra le partecipanti al programma olimpico dei 50 m dorso in vista di Los Angeles 2028. Ma Kira Toussaint ha scelto di non proseguire, dedicandosi ad altro e continuando a nuotare solo in ambito Master.