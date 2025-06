Il meteo fa le bizze, occhio a questa data: chiudetevi in casa per l’arrivo dei temporali

L’inizio di giugno è partito con temperature estive ma il meteo fa le bizze e in questa data arriveranno anche dei forti temporali.

Il mese di maggio è stato caratterizzato da instabilità dal punto di vista meteorologico, con un clima piuttosto incerto: nuvolosità, sole, piogge, persino grandine in diverse parti d’Italia. Il mese di giugno invece si è aperto con il grande caldo, temperature roventi e sole ovunque, tanto che in molti hanno davvero pensato che fosse iniziata l’estate.

Effettivamente questa stagione si caratterizzerà per bel tempo e temperature roventi ma il meteo fa le bizze, tanto che in questa data sarà meglio rinchiudersi in casa perché ci saranno forti temporali. Ecco quando.

Ecco quando arriveranno forti temporali secondo le previsioni meteo

I primi giorni di giugno hanno dato un anticipo di quella che sarà l’estate: calda e con temperature roventi. Eppure il meteo fa le bizze ed in una certa data arriveranno i temporali, quindi sarà meglio chiudersi in casa.

In particolare, stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni, nelle regioni del Centro- Sud ci sarà sole e caldo con temperature ben oltre le medie stagionali a causa dell’Anticiclone Nordafricano. Nello specifico nelle zone lontane dal mare si potranno superare i 30 gradi e, nella seconda parte della settimana, persino i 35 gradi, dunque temperature non proprio tipiche dei primi mesi di giugno.

Al Nord Italia, invece, fino a giovedì ci sarà comunque instabilità per via di due perturbazioni che giungeranno sull’Europa Centrale: la prima transiterà nelle prossime ore mentre la seconda raggiungerà mercoledì il Nord-Ovest per poi spostarsi anche verso le regioni di Nord-Est. L’unica regione a non venire “investita” da queste perturbazioni sarà l’Emilia Romagna.

Per il resto, le regioni settentrionali saranno investite da temporali, anche intensi, e persino dalla grandine. Questi fenomeni estremi, purtroppo, saranno molto tipici di questa estate,, che si caratterizzata da grandi ondate di calore. Dunque le temperature al Nord Italiana non saranno molto alte ma tipiche degli inizi di giugno. Poi, a partire da venerdì il tempo dovrebbe stabilizzarsi anche nelle regioni settentrionali quando il caldo sarà in aumento.

Le temperature dunque saranno in aumento ma mai quanto quelle delle regioni del Centro- Sud, dove l’estate è partita proprio “con il botto”, con temperature fra i 30-35 gradi, gran caldo e sole in quasi tutte le zone.