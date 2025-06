Chi si troverà a Roma o viaggerà nella Capitale nei prossimi giorni deve sapere che ci sarà lo stop al traffico in pieno centro per 4 giorni. Ecco quando.

La nostra Capitale, Roma, viene visitata ogni anno, specie in estate, da tantissimi turisti. Non solo ma ogni giorno qui circolano tante auto di persone che vanno al lavoro o si spostano. Per questo non è raro che si creino situazioni di forte traffico, soprattutto negli orari di punta.

Per fortuna, chiunque si troverà qui, anche solo per viaggio, deve sapere che Roma si ferma per 4 giorni e si potrà dire addio al traffico in pieno centro. Ecco gli orari e i giorni dello stop.

I giorni e gli orari in cui il traffico si ferma in pieno centro a Roma

Nei prossimi giorni Roma si fermerà: siamo abituati a pensare alla nostra Capitale come ad una città caotica, dove circolano quotidianamente tantissimi veicoli, non solo auto private ma anche mezzi pubblici dei cittadini e dei turisti. Eppure per 4 giorni ci sarà uno stop al traffico in pieno centro ed il motivo è molto importante.

Infatti nei prossimi giorni nella città eterna ci saranno diversi concerti al Circo Massimo che attireranno non solo i cittadini romani ma anche quelli del resto d’Italia e, di conseguenza, comporteranno uno stop al traffico in pieno centro ma anche deviazioni nella circolazione dei bus.

Tutto questo avverrà per ben 4 giorni, dal 23 al 26 giugno. Gli eventi in programma sono infatti i seguenti: i concerti di Zucchero il 23 e il 24 giugno, quello di Gigi D’Alessio il 25 giugno ed infine quello di Gianna Nannini il 26 giugno. Ogni concerto inizierà alle 21 e per ognuno di questi sono attese, secondo Roma Servizi per la mobilità, 10 mila persone.

È proprio per questo motivo che è nata la necessità di chiudere diverse zone e deviare dei bus. In particolare, in ogni giornata di concerto, dalle 17 chiuderà via dei Cerchi. Dalle 20 le chiusure interesseranno anche via del Circo Massimo (direzione e verso da Porta Capena a via della Greca); piazzale Ugo La Malfa (da Porta Capena a via della Greca); via della Greca (verso via Santa Maria in Cosmedin); via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle 21, le chiusure su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa e via della Greca diventeranno integrali, e verrà chiusa anche via delle Terme Deciane. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, è prevista una deviazione per i bus dei collegamenti 81, 118, 160, 628, 715 e nMC. Sempre per ogni concerto verrà chiusa dalle 22 la fermata metro B di Circo Massimo. Per gli spostamenti si potranno utilizzare le stazioni alternative “Colosseo” e “Piramide”.

Dopo questi 4 giorni in cui ci sarà lo stop al traffico a Roma, nuove chiusure saranno previste il 29 giugno e il primo luglio per i concerti di Achille Lauro, il 6 luglio per quello di Tony Effe e il 7 luglio per quello di Fabri Fibra.