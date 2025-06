L’oggetto del momento che stravolge la propria casa è in vendita da Ikea con uno sconto mai visto.

Ikea è il negozio punto di riferimento per tanti che vogliano arredare la propria casa in modo particolare e funzionale o che siano alla ricerca di oggetti e accessori per organizzare in maniera versatile ogni stanza della propria abitazione.

Qui si trovano mobili e idee per personalizzare ed arredare ogni ambiente di casa e ora è in sconto, ad un prezzo incredibile, l’oggetto del momento che stravolge casa. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto che stravolge casa in sconto da Ikea

Da Ikea è in vendita ad un prezzo mai visto l’oggetto del momento che stravolge casa. Bisogna approfittarne perché è attualmente in sconto al 30% grazie alle offerte di Ikea Family di giugno 2025.

Si tratta di un bellissimo tavolo da esterno, ideale da mettere sul balcone, terrazzo o giardino. Il suo nome è SEGERÖN ed è perfetto per fare grandi tavolate all’aperto in compagnia di amici e parenti. È un tavolo moderno, grande e robusto, disponibile in due formati: 91×212 cm e 91×147 cm. Il piano si presenta in acciaio verniciato, resistente a pioggia e sole, e con un foro centrale per l’ombrellone.

Invece che costare 249 euro, il suo prezzo con sconto è di 199 euro. Il modello più piccolo costa invece 139 euro. Ma non è finita qui perché da Ikea ci sono altri tavoli da esterno bellissimi e funzionali scontati del 30%. TORPARÖ, ad esempio, è un tavolo con 4 sedie dal look pulito, con dimensioni 130×74 cm.

È richiudibile, quindi si può riporre occupando poco spazio. È molto pratico perché fatto con acciaio con rivestimento a polvere, che non teme le intemperie. Le sedute sono forate, quindi si asciugano subito in caso di pioggia, e gli angoli sono arrotondati, quindi questo set è perfetto anche se si hanno bambini. Costa 199 euro invece che 239 euro.

Ancora, ASKHOLMEN, è un tavolo in legno duro trattato con mordente semitrasparente, ideale per terrazzi e giardini dall’anima più rustica ed accogliente. Le dimensioni sono di 143×75 cm. Anche questo tavolo si piega e quindi può essere riposto occupando poco spazio. Costa solo 79 euro invece che 99 euro. Dunque chiunque voglia rinnovare giardino, terrazzo o balcone, può correre da Ikea ed acquistare l’oggetto del momento in forte sconto, vale a dire uno di questi tavoli per le proprie cene estive con gli amici.