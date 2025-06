I mobili laccati non sono mai stati così puliti: da quando uso questo trucco brillano come i primi tempi

Il rimedio fai da te per pulire alla perfezione i mobili laccati senza lasciare tracce ed aloni: torneranno perfetti, proprio come se fossero appena stati acquistati.

La casa non è mai realmente pulita se non si dedica qualche minuto in più anche alla pulizia dei mobili presenti in ogni ambiente, ma, le maggiori attenzioni dovranno essere dedicate ai mobili della cucina e in modo particolare a quelli laccati, che tendono ad accumulare rapidamente una gran quantità di sporco, unto e aloni.

I mobili laccati sono arredi la cui superficie è stata trattata con una vernice laccante per ottenere un aspetto lucido, opaco o satinato, a seconda del tipo di finitura desiderata. Questo trattamento conferisce ai mobili un aspetto uniforme e raffinato, spesso molto apprezzato per l’arredamento moderno o di design. Ed è proprio questa loro particolarità a rendere più complicata la loro pulizia.

Il mix da preparare per riuscire a pulire alla perfezione i mobili laccati senza lasciare aloni

Nonostante i mobili laccati siano davvero belli da vedere, non si può di certo negare che mantenerli puliti è davvero un’impresa impossibile, soprattutto se li abbiamo in cucina e basterà una semplice goccia d’acqua per lasciare un alone che non va più via. Per fortuna, esiste un rimedio del tutto naturale che permetterà di eliminare ogni traccia di sporco dai mobili laccati.

Anche se in commercio ci sono i classi prodotti per la pulizia del legno e dei mobili, si tratta pur sempre di sostanze chimiche, che, se non usate in modo adeguato possono anche peggiorare la situazione e danneggiare il rivestimento. Ecco che quindi, ancora una volta puntare su un rimedio naturale è la soluzione migliore e in questo caso per preparare il mix pulente servirà:

1 panetto di sapone di Marsiglia

500 ml di acqua tiepida

Il procedimento è velocissimo, prima di tutto ridurre il sapone in scaglie, dopodiché metterlo nell’acqua e mescolare fino al completo scioglimento. Non appena sarà tutto omogeneo, ecco che la miscela è già pronta per essere utilizzata. Prendere quindi un panno in microfibra, immergerlo nella soluzione e dopo averlo leggermente strizzato passarlo sui mobili. Infine, per un’asciugatura perfetta, prendere un panno in cotone e passarlo sui mobili. Ed ecco che anche i mobili laccati sono tornati perfetti e senza aloni.