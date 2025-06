Lewis Hamilton ha trovato la strategia giusta per battere il compagno di scuderia Charles Leclerc: si ribalta tutto in casa Ferrari?

Non ha trovato ancora grossi sorrisi durante la sua esperienza in Ferrari l’inglese Lewis Hamilton. Un pilota che ha fatto la storia della Formula 1, diventando grazie ai trionfi in Mercedes il più vincente di sempre. Sette titoli mondiali vinti, al pari di un altro mito indimenticabile come Michael Schumacher.

Entusiasmo e grandi speranze ha scaturito il suo trasferimento in Ferrari, concretizzatosi a gennaio scorso. Ma Hamilton sta facendo più fatica del previsto ad adattarsi alla nuova monoposto. I risultati parlano chiaro: solo 79 punti conquistati finora in stagione, una Sprint Race vinta a Shanghai e zero podi nei dieci gran premi disputati.

Il Gran Premio del Canada, ultima gara corsa nell’annata attuale, ha visto ancora una volta Hamilton chiudere fuori dai primi tre piazzamenti. Deluso e poco convinto delle strategie, il britannico può però aggrapparsi ad un dato che sembra vederlo in crescita. Ovvero i tempi delle qualifiche, che si stanno rivelando sempre migliori rispetto ai primi giri.

Hamilton meglio di Leclerc: il dato sulle qualifiche sembra premiare l’inglese

Oltre ai risultati non positivi in senso generale, Lewis Hamilton ha sofferto anche per le prestazioni peggiori rispetto al suo compagno di team Charles Leclerc. Addirittura in molti hanno ipotizzato che il monegasco fosse considerato il pilota di punta della Ferrari, mentre Hamilton solo un gregario a cui appoggiarsi in casi estremi.

Ma l’ex Mercedes sta migliorando nelle qualifiche. A Montreal ha ottenuto per la terza volta in stagione un tempo ed un piazzamento di partenza migliore rispetto a Leclerc. E per la prima volta da inizio anno sono sono due GP consecutivi che Hamilton supera a livello di velocità il più giovane compagno. Insomma, un trend in cambiamento nelle gerarchie ferrariste.

Leclerc attualmente è ancora in posizione di vantaggio per quanto riguarda i risultati delle qualifiche del sabato (7-3 a suo favore), ma il gap medio sul giro tra i due si è ridotto da 0.195 secondi a 0.163 secondi. Hamilton sembra aver trovato il modo di superare il classe ’97 nelle strategie interne, andando più veloce in questo fondamentale.

Hamilton ha commentato così i recenti risultati in Canada: “La mia qualifica è stata migliore, e stavo tenendo il passo di Piastri fino alla perdita del carico. Probabilmente avremmo dovuto fermarci prima, ma per qualche motivo siamo rimasti fuori e ho perso molto tempo. Chiudere quinto e sesto è comunque un risultato positivo”.