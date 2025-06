10 George Russell

Il fine settimana perfetto, in linea con la crescita della Mercedes: ha gestito i rischi in partenza, governato il caos delle (altrui) strategie, ottimizzato il passo gara man mano che il serbatoio si svuotava.

9 Mercedes

Due gradini su tre del podio con un messaggio inviato a tutto il Circus: – Stiamo tornando -. In realtà sono già tornati, tutti gli altri dovranno fare i conti (anche) con loro.

9 Max Verstallen

Quando al sabato appare pettimista, poi sfodera sempre la grande prestazione.

8,5 Kimi Antonelli

Spunto fulgido in partenza, poi un prosieguo di gara senza sbagliare nulla; assistito anche lui, come Russell, da una tattica senza titubanze. L’Italia torna sul podio grazie a lui.

Fernando Alonso 7

Sta immagazzinando dati per ottimizzare la resa dell’Aston Martin. Risultati in crescita, sulle prestazioni non ci soffermiamo perché sono le sue, quindi ogni commento è superfluo.

McLaren 5,5

Ha pagato inizialmente i momenti di bagarre senza riuscire a controbilanciarli con le soste. Alla fine arriva il papocchio per colpa di Norris.

Ferrari 5 –

Quando il muretto diventa un muletto.

Lando Norris 3

Errore stupido e pericoloso, per fortuna Piastri non ne ha risentito.

Paolo Marcacci