Gian Piero Gasperini ha chiesto uno sforzo alla Roma: investire su un suo calciatore feticcio, così da lavorare di nuovo con lui.

Da quando la Roma ha annunciato Gian Piero Gasperini come nuovo responsabile tecnico, i tifosi giallorossi hanno cominciato a sperare in una squadra ben più fisica, dinamica e aggressiva degli ultimi anni. Non che i romanisti abbiano sempre sostenuto una rosa molle e senza spina dorsale, ma stavolta si spera in un cambio di atteggiamento repentino e netto.

Per proporre lo stesso sistema e la strategia vincente vista ai tempi dell’Atalanta, Gasperini ha bisogno di un aiuto dal mercato. Il tecnico di Grugliasco ha necessità di almeno 4-5 innesti che corrispondano ai requisiti base della filosofia gasperiniana: forza, velocità, aggressività e soprattutto fisicità.

Ecco perché gli innesti più importanti per la Roma dovranno arrivare sulle corsie laterali, dove la squadra è piuttosto sguarnita e sono presenti elementi che hanno ben poco delle caratteristiche appena citate. Come Angeliño, il terzino spagnolo dotato di grande qualità tra i piedi, ma non proprio un corazziere come vorrebbe il Gasp.

Angeliño verso l’addio: Gasperini vuole portare a Roma il suo pupillo Gosens

Dunque, nonostante una stagione molto positiva nell’annata appena conclusa, Angeliño potrebbe lasciare Roma in estate. Sia per le qualità fisiche non propriamente idonee alle richieste di Gasperini, sia perché i giallorossi hanno bisogno di fare plusvalenza sul mercato entro il 30 giugno, e le richieste per l’ex Lipsia non mancano.

Ovviamente servirà un nuovo laterale sinistro per la Roma che verrà. Il nome giusto potrebbe essere quello di un vecchio pupillo del Gasp, un calciatore che nelle fila dell’Atalanta è maturato, divenendo una sorta di imprescindibile per le due fasi. Parliamo di Robin Gosens, terzino tedesco oggi alla Fiorentina.

Nonostante sia in viola solo da un anno, Gosens potrebbe partire e raggiungere il suo mentore nella capitale. La Roma dovrà investire una cifra sui 10-11 milioni di euro per accaparrarsi l’ex atalantino, consegnando a Gasperini un rinforzo che ben conosce ed apprezza.

Gosens ha giocato alla corte di Gasperini dal 2017 al 2022, mettendo a segno ben 29 reti in 157 presenze ufficiali. Va detto che il tedesco non ha mai più trovato la continuità e la brillantezza vista a Bergamo nelle successive esperienze, tra Inter, Union Berlino e Fiorentina.

La Roma potrebbe dunque essere il prossimo approdo di Robin Gosens, ma il classe ’94 non è l’unico nome per la fascia sinistra. I giallorossi tengono d’occhio anche Maxime de Cuyper, terzino belga del Club Bruges che rappresenterebbe il sostituto ideale di Angeliño come quinto a sinistra.