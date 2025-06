Max Verstappen stupisce tutto il mondo della Formula 1 con una decisione che lascia perplessi: il pilota Red Bull si è tirato fuori.

La Formula 1 è un universo a dir poco appassionante, fatto di altissima velocità, corse adrenaliniche e vetture progettate per battere ogni record. Ovviamente per farne parte serve grande preparazione, disciplina ma anche quel pizzico di sfrontatezza che rende un pilota più affascinante e vincente degli altri.

Era impossibile non ipotizzare che il patinato ambiente del cinema hollywoodiano potesse non accorgersi di quanto fosse intrigante ed affascinante il mondo dell’automobilismo ad alti livelli. Ecco dunque in uscita il film F1, pellicola statunitense che nei prossimi giorni arriverà nelle nostre sale, con protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota di successo che a tarda età viene richiamato per correre al fianco di un compagno molto più giovane e sfrontato.

Il film, diretto da Joseph Kosinski, è stato interamente girato tra i paddock ufficiali della Formula 1 e vanta anche la licenza della stessa organizzazione. Gli appassionati sono già in fermento, visto che sono presenti camei di diversi piloti, compresi i ferraristi Leclerc e Hamilton, oltre che il fascino e l’adrenalina delle gare su circuito.

Verstappen ‘snobba’ F1 – Il Film: il pilota Red Bull ha saltato la proiezione a New York

Nei giorni scorsi è stato allestito il red carpet per la premiere di F1 – Il Film in quel di New York, nell’iconica cornice di Times Square. Presente ovviamente il protagonista Brad Pitt, il cast della pellicola oltre ai tanti piloti di Formula 1 che hanno fatto la loro comparsata nel film.

Tutti tranne uno: Max Verstappen, che non appare molto interessato a questi eventi mondani e pubblici. Il campione del mondo in carica ha infatti snobbato l’anteprima del film (in cui compare in più di una scena) al contrario di tutti i suoi colleghi, non presentandosi sul volo charter che li ha condotti assieme direttamente negli States.

Verstappen aveva già saltato la proiezione privata a cui erano stati invitati gli stessi piloti prima del GP di Monaco. In questo caso sembra che dietro alla sua assenza ci sia un motivo automobilistico: il pilota Red Bull ha preferito tornare in Europa, precisamente sul circuito di Spa, per testare l’Aston Martin Vantage GT3. Il tutto in previsione di una futura partecipazione al campionato GT Challenge e magari all’iconica 24 Ore di Le Mans.

Il 27enne pilota olandese appare dunque molto poco interessato a F1 – Il Film, come già fatto intendere con alcune dichiarazioni dopo la prima proiezione saltata: “Il film uscirà a fine giugno e c’è ancora tempo per vederlo. Magari poi lo scaricherò su Apple TV”.