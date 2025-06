Chiunque di noi potrebbe avere in casa questo iconico oggetto di Ikea che ora vale 3000 euro. Ecco di quale si tratta.

Quando si ha voglia di arredare o rinnovare la propria casa in maniera elegante, pratica e funzionale, spendendo pochi soldi, quasi sicuramente ci si reca in uno dei punti vendita Ikea. Qui infatti sono in vendita mobili e complementi di arredo per ogni ambiente (cucina, soggiorno, salotto, camera da letto, cameretta, giardino, bagno).

Così, negli anni il catalogo Ikea si arricchisce sempre di nuovi prodotti mentre altri best sellers, rimangono sempre disponibili, di stagione in stagione. Per questo, chiunque potrebbe ritrovarsi in casa un oggetto iconico di Ikea che oggi vale 3000 euro. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto iconico di Ikea che oggi vale 3000 euro

Ikea collabora ogni anno con importanti designer per produrre degli oggetti e mobili di design in edizione limitata. Negli anni alcuni di questi potrebbero essere diventati oggetti da collezione. Così, chiunque si trovi in casa questo oggetto iconico di Ikea, potrebbe rivenderlo a 3000 euro.

Può sembrare incredibile ma, anche se il suo prezzo originario era di soli 37 euro, ora questo può essere rivenduto a ben 2300 euro. Si tratta della poltrona IMPALA, disegnata da Gillis Lundgren e lanciata nel 1972. Infatti questo oggetto di design dell’Ikea è stato rivenduto sul sito di second-hand Selency a ben 2300 euro, anche se il suo prezzo originario era di poco più di 30 euro.

L’aumento di prezzo è dovuto al suo design unico che l’ha reso un oggetto da collezione. La poltrona Sky di Tord Björklund, prodotta negli anni ’80, invece, può essere venduta tra i 700 e i 3000 euro. Ma non è finita qui perché ci sono altri oggetti iconici di Ikea che possono valere una fortuna come la lampada a sospensione DUETT di Bent Gantzel Boysen. Il suo prezzo nel 1983 era di 8,90 euro mentre oggi può essere rivenduta a 330 euro.

Poi c’è lo scaffale vintage GUIDE, creato da Niels Gammelgaard nel 1985. Inizialmente venduto a 65 euro, ora è in vendita a 1629 euro sul sito Design Market o a 2549 euro sul sito 1stdibs.com. Invece la sedia Järpen di Niels Gammelgaard, lanciata nel 1983, è stata recentemente rivenduta per cifre che vanno dai 100 ai 500 euro (per ogni sedia). Insomma, chiunque di noi potrebbe avere in casa un oggetto Ikea che, pur avendo un prezzo di listino basso, oggi ha un valore molto più alto per i collezionisti.