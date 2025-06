Altro addio doloroso per il mondo dello sport ad alti livelli: una grandissima atleta ha deciso di dire basta dopo aver compiuto 35 anni.

Quanto dura mediamente la carriera ad alti livelli per un atleta agonista? Per coloro che praticano sport dove c’è contatto o sforzo fisico importante, si parla di circa 10-15 anni di attività, anche se sono molte le varianti da tenere in conto.

Ovviamente tutto dipende da come reagisce il fisico dell’atleta in questione, se riesce a mantenere lucidità e condizione a lungo oppure se poco dopo i 30 anni di età si comincia a risentire degli acciacchi e dei classici problemi muscolari. Dunque è un calcolo difficile da fare, visto che c’è chi resiste al passare del tempo in grande forma e chi invece è costretto a fermarsi anzitempo.

Il tennis in questo è uno sport assolutamente vario e senza indicazioni precise. Vi sono tennisti di altissimo livello, come Novak Djokovic in primis, che riescono a mantenere una qualità tecnica e fisica elevata anche a 38 anni. C’è chi invece decide di fermarsi qualche anno prima, come nel caso della campionessa internazionale che ha annunciato poco fa il proprio ritiro.

Petra Kvitova dice addio al tennis: appende la racchetta dopo due trionfi a Wimbledon

Nelle scorse ore Petra Kvitova ha detto ufficialmente basta. Chi segue il tennis femminile sa bene che si tratta di una delle migliori giocatrici europee degli ultimi vent’anni, una vera fuoriclasse che si è tolta grandi soddisfazioni durante la propria carriera.

All’alba dei 35 anni di età, la Kvitova ha maturato così la decisione di appendere la racchetta al chiodo: “Come accade in tutte le fasi della vita, arriva il momento di voltare pagina, e per me quel momento è arrivato ora. Per questo volevo condividere con voi che il 2025 sarà la mia ultima stagione nel circuito professionistico”.

La tennista ceca classe 1990 ha deciso di giocare i suoi ultimi tornei ufficiali prima a Wimbledon e poi ad agosto all’US Open, così da chiudere in bellezza la sua avventura. Una campionessa capace di arrivare ad essere la numero 2 del ranking WTA nel 2011, in un periodo in cui dominavano giocatrici del calibro di Woznicki, Halep, Sharapova e le sorelle Williams.

Nel palmarès personale della Kvitova si segnalano in particolare i due trionfi a Wimbledon, nel 2011 e nel 2014, un trionfo alle WTA Finals e una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016. L’ultimo successo di un torneo in carriera risale al giugno 2023, quando si aggiudicò gli Open di Berlino battendo in finale la croata Donna Vekic.