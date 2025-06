È ufficiale, niente Tour de France 2025: salta la Grande Boucle

Ufficiale questo grave forfait in vista dell’inizio del Tour de France: la corsa in terra francese comincia a perdere protagonisti importanti.

La scorsa settimana si è concluso uno degli eventi ciclistici su strada più importanti della stagione. Ovvero il Giro d’Italia, che ha visto trionfare il britannico Simon Yates, il quale dopo due anni senza partecipazioni è tornato protagonista, riuscendo a battere la concorrenza di Del Toro e Carapaz.

Una volta conclusa la gara a tappe su territorio italiano, tutta l’attenzione del ciclismo internazionale non può che dirigersi verso il Tour de France 2025, ovvero la corsa più attesa dell’anno che prenderà il via sabato 5 luglio, dunque tra poco meno di un mese, dalla città di Lille. Mentre avrà il proprio epilogo il 27 dello stesso mese, con la consueta tappa finale agli Champs Élysées di Parigi.

L’uomo più atteso alla Grande Boucle è senza dubbio il ciclista del momento, quel Tadej Pogacar che sta vincendo numerosissime corse ed è campione in carica del Tour. Dopo essersi preso un mese di sosta dagli impegni, saltando il Giro d’Italia, il fuoriclasse sloveno vuole bissare il successo del 2024. A sfidarlo ci sarà il suo rivale diretto Jonas Vingegaard, il danese che ha all’attivo già due trionfi al Tour.

Doppio forfait al Tour de France: il Team Picnic PostNL perde due protagonisti

In questi giorni stanno arrivando le prime notizie ed ufficialità sui ciclisti che saranno al via del Tour de France tra circa un mese. Purtroppo non mancheranno alcuni forfait piuttosto clamorosi, che renderanno meno ricco e combattuto l’evento su territorio transalpino.

Tra i più falcidiati c’è senza dubbio il Team Picnic PostNL, squadra ciclistica olandese che ha già ufficializzato l’assenza di due protagonisti di primo piano. Infatti non saranno presenti al via di Lille né John Degenkolb né Fabio Jakobsen, personaggi di spicco del team e nomi molto rinomati tra gli appassionati del settore.

Problemi fisici non di poco conto per entrambi i ciclisti. Il tedesco Degenkolb, che in carriera si è tolto la soddisfazione di vincere la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix nel 2015, deve dare forfait per via della frattura di clavicola, gomito e polso durante l’ultima edizione del Giro delle Fiandre.

Il velocista olandese Jakobsen invece aveva maggiori speranza di rientrare in tempo per la Grande Boucle, ma il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto ad aprile all’arteria iliaca di entrambe le gambe ne ha frenato il recupero.

Il Team Picnic PostNL dunque dovrà fare a meno di due ciclisti eccellenti, puntando tutto sull’esperienza di scalatori come Warren Barguil e Romain Bardet e sulla velocità di Pavel Bittner.