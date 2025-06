Altro lutto devastante per il mondo dello sport italiano. Infatti è venuto a mancare prematuramente un punto di riferimento importante.

Il mondo dello sport molto spesso viene visto come qualcosa di patinato, di unico e quasi irraggiungibile. Ma va sempre ricordato che anche i personaggi che contornano questo ambiente sono persona comuni, purtroppo non affatto immuni dagli ostacoli che ci presenta la vita quotidiana.

Infatti è sempre un grande dispiacere venire a conoscenza di notizie negative e di drammi che riguardano i nostri sport preferiti. Il 2025 in questo senso ci ha già sconvolto con la perdita di alcune leggende sportive internazionali. Come l’addio al celebre pugile George Foreman, oppure ad Eddie Jordan, ex patron e fondatore dell’omonima scuderia automobilistica. Senza dimenticare la scomparsa del nostro Bruno Pizzul, voce indimenticabile delle telecronache calcistiche in Rai.

Lo sport italiano è stato nuovamente colpito da un terribile lutto nelle scorse ore. In questo caso si tratta di un doloroso addio che riguarda le discipline invernali: è venuto a mancare un personaggio molto importante e rinomato nella FISG, ovvero la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Addio a Paolo Ciurletti: scomparso prematuramente a 64 anni il dirigente di Hockey su ghiaccio

La suddetta federazione piange per la scomparsa di Paolo Ciurletti, un uomo che ha dato tanto durante la sua vita agli sport invernali, più precisamente al mondo dell’hockey sul ghiaccio. La terribile notizia è giunta nella giornata di sabato scorso.

Ciurletti ci ha lasciati prematuramente ed in maniera totalmente inaspettata; il comunicato della scomparsa è arrivato direttamente dalla sua società, l’Hockey Club Piné, dove ha ricoperto a lungo il ruolo di consigliere e direttore tecnico. “Con profondo dolore – si legge nella nota – apprendiamo della prematura scomparsa del nostro amico Paolo Ciurletti, storico consigliere e direttore tecnico dell’Hockey Club Piné”.

Un personaggio molto stimato ed apprezzato in Trentino ed in particolare nella zona dell’Altopiano di Piné, dove era nato e cresciuto e svolgeva le proprie attività. Innamoratissimo degli sport sul ghiaccio, Ciurletti aveva anche ricoperto la carica di consigliere del comitato FISG del Trentino dal 2010 al 2014.

Un uomo che viene ricordato, da chi lo conosceva bene, come molto impegnato non solo a livello sportivo ed organizzativo. Ma anche per le tantissime iniziative di solidarietà sul territorio e per i vari progetti ideati con la Federazione e con la propria società d’appartenenza. Una grave perdita che lascia sgomento il mondo dello sport italiano.