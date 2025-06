Molte persone sono rimaste sconvolte dalla notizia della morte della star di una serie tv cult di Italia 1. Ecco chi è venuto a mancare.

Se oggi siamo abituati a guardare serie tv sulle piattaforme di streaming online, qualche tempo fa era molto diverso. Su Italia 1, ad esempio, venivano trasmesse alcune che sono diventate dei veri e propri cult. Anche rivedendole a distanza di anni, sono sempre molto belle, a prescindere che trattino di amore, fantascienza o che siano comiche.

E così è davvero sconvolgente scoprire che uno dei volti di una serie cult di Italia 1, la star assoluta di questo telefilm, sia morta. I fan sono rimasti sconvolti da questa terribile notizia. Ecco cosa è successo.

La star di una serie tv cult di Italia 1 che è morta

Non si riescono a rassegnare i fan di una nota serie tv di Italia 1 alla notizia della morte della star principale, l’attrice che per anni ha tenuto incollate tantissime persone davanti alla tv e che con il suo ruolo incantava ragazzini e ragazzine.

Sì, perché è venuta a mancare prematuramente l’attrice Marise Wipani. In molti la ricorderanno perché vestiva i panni di Xena nella serie cult fantasy mitologica di Italia 1 “Xena: principessa guerriera”. L’attrice neozelandese è morta a soli 61 anni per motivi che non sono stati svelati. A dare questo doloroso annuncio è stata la sua pagina Facebook che ha scritto: “Marise è morta in pace nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, circondata dalla famiglia e dagli amici“.

Poi il post continua con una citazione di ‘A spasso con Daisy’: “Voleva solo dire: ‘Ho lasciato questa vita mortale’. Addio, buona fortuna, buon Dio“. Marise Wipani ha interpretato per anni il ruolo della principessa guerriera Xena, di cui sono state prodotte 6 stagioni e 134 episodi. La serie è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti dal 4 settembre 1995 al 18 giugno 2001.

In Italia la prima trasmissione è avvenuta il 12 gennaio 1998 su Italia 1. L’attrice Marise Wipani ha anche recitato anche in altre serie “Soldier, Soldier”, “Rude Awakenings” e “Hercules”. Ma chiaramente tutti la ricordano nella serie Xena, che rimarrà comunque immortale per tante generazioni che hanno seguito questa serie tv cult di Italia 1. Anche quando viene mandata in replica, tiene incollate tante persone al televisore, fra coloro che la rivedono con piacere o i più giovani che non l’hanno mai vista.