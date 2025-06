Dramma Re Carlo, la notizia purtroppo è appena arrivata: sgomento a corte

È arrivata una notizia terribile che riguarda Re Carlo. Il dramma ha causato lo sgomento a corte.

La famiglia reale inglese e ciò che le accade è molto seguita non solo dai sudditi ma anche dal resto del mondo. Appassionano le storie d’amore ma anche le tensioni a palazzo, come quella fra Re Carlo e suo figlio Harry.

Di recente, poi, le malattie di Kate, moglie di William, e di Re Carlo in persona, hanno generato non poca preoccupazione nell’opinione pubblica. Ed ora è appena arrivata una triste notizia, un dramma che riguarda proprio Re Carlo. Ecco cosa sta succedendo a corte.

Il dramma di Re Carlo degli ultimi giorni

A parte le tensioni fra Re Carlo e suo figlio Harry e quest’ultimo con suo fratello William, c’è un altro tema che mette tanta apprensione fra i sudditi inglesi, vale a dire la malattia del sovrano.

Come tutti sapranno, Re Carlo soffre di cancro alla prostata. Proprio per questo motivo suo figlio Harry, nonostante le tensioni degli ultimi anni, aveva espresso la sua voglia di riunirsi con il padre per stargli vicino in questi momenti difficili. Non si hanno molte notizie sullo stato di salute del sovrano, perché chiaramente si tratta di informazioni riservate.

Eppure, l’esperta di corte Camille Tominey ha fornito alcuni dettagli sulle condizioni di Re Carlo. Al Telegraph ha dichiarato che il re potrebbe “morire con il cancro” e non “di cancro Di conseguenza pare che il re stia seguendo dei trattamenti per tenere sotto controllo il cancro ma questo potrebbe non scomparire mai. Quindi la situazione di salute del sovrano potrebbe essere sotto controllo ma probabilmente il suo tumore non è curabile o non ci sono possibilità di intervenire chirurgicamente.

Dunque questo è il dramma che sta vivendo Re Carlo: essere un malato oncologico è difficile ma per fortuna ha il supporto dei suoi familiari come il principe William e sua moglie Kate, anch’essa reduce da un trattamento oncologico. Ovviamente a dargli sostegno c’è anche la regina Camilla, sua moglie, la più riservata di tutte.

Per la sua età e forse anche per il suo stato di salute, Re Carlo ha preso anche una decisione che va un po’ in controtendenza: ha scelto infatti di non vivere a Buckingham Palace, come da tradizione, ma a Clarence House, una residenza più tranquilla.