Parole davvero dolci e sentite quelle di Gianmarco Tamberi, uno dei campionissimi italiani dell’atletica leggera: i tifosi sono commossi.

Quando si parla di Gianmarco Tamberi non si può non pensare al carattere sbarazzino, allegro e sempre sopra le righe del campione di salto in alto italiano. Un atleta che ha sempre lavorato con il sorriso e che verrà ricordato per il look stravagante e per le imprese olimpiche di grande prestigio.

Un ragazzo capace di reagire con positività e naturalezza anche dopo la sfortunata spedizione delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’altista marchigiano si presentava come uno dei favoriti alla medaglia d’oro, per poi restare vittima di coliche renali alla viglia della gara e perdere la grande occasione di bissare il successo di Tokyo 2020.

Ma Tamberi è anche e soprattutto un uomo di grande sensibilità e solidarietà. Non si è mai risparmiato nella beneficienza ed ha sempre avuto un occhio di riguardo per i suoi tifosi ed amici. Proprio un personaggio che Gimbo conosce molto bene, poiché ne condivide le origini, sta attraversando un momento molto delicato e difficile. E l’atleta non poteva non avere un pensiero per lui.

Tamberi e l’amicizia con Polonara: “Prego per lui, è un grande campione”

Tamberi è molto legato ad Achille Polonara, altro grande sportivo di origine marchigiana, che negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache per un fatto intimo e personale molto delicato. Il fuoriclasse del basket italiano è affetto da leucemia mieloide, un tumore del sangue per il quale ha già iniziato le cure del caso.

Il Corriere Adriatico ha voluto interpellare Gimbo proprio sul rapporto che ha con Polonara, derivante dai tempi in cui l’altista si dilettava nel basket giovanile: “Ci conosciamo da tantissimi anni, fin da piccoli, quando giocavamo a basket da avversari: io con la Robur Osimo, lui con la Stamura. È un grande punto di riferimento per tantissimi appassionati di basket. Vedere amici che ce l’hanno fatta in quel mondo lì è un’ispirazione”.

Grande solidarietà tra questi due campioni azzurri: “L’anno scorso dopo le Olimpiadi mi ha scritto un bellissimo messaggio per sostenermi. La notizia della sua malattia mi ha lasciato senza parole, aveva già superato un brutto male. Achi è un guerriero, un grande campione e prego per lui. Forza amico mio, ce la farai!”

Polonara nel 2023 aveva subito un delicato intervento per rimuovere un carcinoma ai testicoli, superando brillantemente questo ostacolo. Ora il destino si è scagliato nuovamente sull’ala grande della Virtus. Ma la vicinanza degli affetti più cari, tra cui Tamberi stesso, non potranno che fargli del bene.