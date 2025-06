Spunta un retroscena della MotoGP che riguarda in primis anche Valentino Rossi, l’idolo delle folle che ha vinto in carriera ben 9 titoli mondiali.

Da quando Valentino Rossi ha detto addio alle corse motociclistiche, i tifosi italiani di questo sport si sentono sicuramente un po’ più poveri. Certo, negli ultimi anni abbiamo ammirato la crescita esponenziale della scuderia Ducati, divenuta dominante rispetto alle rivali giapponesi, e le vittorie di Pecco Bagnaia. Ma l’iconicità di Valentino appare irripetibile.

Un campionissimo, dal carattere sbarazzino e giocherellone, ma super concentrato in pista e sempre pronto a guizzi incredibili. Non a caso in carriera si è tolto la soddisfazione di vincere 9 titoli mondiali in tutte le classi del motomondiale. Un vero e proprio cannibale, che ancora oggi fa parlare di sé.

Impossibile non ripensare a ciò che avvenne 10 anni fa esatti, quando Rossi si giocava il titolo in MotoGP contro Jorge Lorenzo, una vittoria che avrebbe fatto da corollario alla sua grande avventura motociclistica. Invece il famoso sgarbo a Sepang da parte di Marc Marquez tolse al ‘Dottore’ ogni chance di vittoria, facendo nascere un dualismo ricco di antipatie reciproche tra Rossi e Marquez.

Tardozzi e le clamorose rivelazioni: c’è dell’altro dietro al dualismo Rossi-Marquez

Dal 2015 in poi i rapporti tra Valentino Rossi e Marc Marquez sono stati più tesi che mai. Ancora oggi i due si rispettano a distanza ma sembrano non voler chiudere la contesta, nonostante sia passata una decade da quegli episodi incriminati.

Eppure ci sarebbe dell’altro tra i due. Lo ha affermato sotto i baffi Davide Tardozzi, team manager di Ducati, che è tornato a parlare proprio della rivalità tra l’azzurro e lo spagnolo. Il dirigente ha sperato in una riappacificazione tra i vecchi rivali, senza escludere alcuni retroscena intriganti.

“Dispiace che due campioni così non si parlino, perché assieme potrebbero mandare messaggi e far crescere il nostro sport. Capisco l’amarezza di Valentino, che perse il decimo Mondiale, ma bisogna guardarsi avanti. È una vicenda che tutti conoscono solo parzialmente. Si sa come è andata a Sepang, ma dietro c’è molto altro che non è di dominio pubblico e in parte non è nemmeno dipeso dai due piloti“

Le parole di Tardozzi alla Gazzetta dello Sport dunque rivelano che dietro alla contesa Rossi-Marquez vi sarebbe anche altro, che non riguarda soltanto le manovre poco ortodosse dello spagnolo. Forse giochi di potere ed interessi più elevati mossero i fili di quel clamoroso motomondiale 2015, ma il team manager Ducati non è entrato nel dettaglio.