A giugno Coop propone un’offerta che non ha rivali: costa quasi 3 euro ed è davvero conveniente. Ecco perché approfittarne.

Al giorno d’oggi lo smartphone è diventato un dispositivo indispensabile per noi. Lo usiamo per mandare messaggi, foto, video, aggiornare i nostri social network o vedere cosa fanno gli amici, fare telefonate e navigare su Internet. Per questo siamo sempre alla ricerca del piano tariffario più conveniente, quello che ci permetta di inviare sms, avere minuti di chiamate e diversi GB per navigare online.

I gestori telefonici allora propongono offerte sempre più convenienti ma questa di Coop di giugno è davvero mai vista e per questo è imperdibile. Costa quasi 3 euro ma è davvero ricca, per questo bisogna approfittarne all’istante.

Cosa prevede l’offerta di giugno di Coop a quasi 3 euro

La nuova offerta di giugno di Coop è davvero imperdibile. Costa quasi 3 euro ma è davvero ricca, perfetta per chi con lo smartphone vuole inviare SMS, fare tante chiamate e navigare su Internet senza pensieri. Si tratta di CoopVoce Evo 20 Promo Special e costa precisamente 2,49 euro al mese.

Questa offerta prevede ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

20 Giga di traffico internet mobile in 2G e 4G.Optima Mobile

È attivabile a partire dal 12 giugno e fino al 18 giugno per tutti i nuovi clienti di CoopVoce (sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità), esclusivamente online. Oltre ai 2,49 euro da pagare al mese, non c’è alcun costo di attivazione. Per acquistare l’offerta è necessario attivare “Rinnovo Facile” al momento del checkout: con questo servizio si potrà rinnovare automaticamente la propria offerta pagando solo l’importo esatto del canone mensile nel giorno del rinnovo, con addebito automatico sul metodo di pagamento impostato.

In pratica per il primo anno si pagheranno 29,90 euro. Dopo i primi 12 rinnovi l’offerta si rinnoverà pagando 4,90 euro al mese (che è comunque un prezzo molto conveniente per quello che prevede questo piano tariffario). Insomma, questa volta Coop si è proprio superata e con questa offerta di giugno, che costa quasi 3 euro, asfalta senza dubbio qualsiasi gestore telefonico concorrente.

Con un costo piccolissimo (2,49 euro al mese) è possibile usare il proprio smartphone per navigare, fare chiamate ed inviare SMS, senza pensieri. È davvero un’opportunità da non perdere.