Controllate subito il conto, l’Inps vi accredita quasi 400 euro: chi li riceverà

Molte persone riceveranno un accredito dell’Inps di quasi 400 euro. Ecco perché e chi riceverà questi soldi sul proprio conto.

In questi mesi è difficile arrivare a fine mese, viste le tante spese che ogni persona e famiglia si trova ad affrontare: bollette, spesa alimentare, spese per i figli e tanto altro. Visti anche gli aumenti dei beni di prima necessità e della fornitura di energia, spesso si stenta ad arrivare a fine mese ma per fortuna c’è chi può tirare un sospiro di sollievo.

Infatti l’Inps sta accreditando quasi 400 euro a tante persone ed il motivo è assolutamente da conoscere. Ecco i fortunati soggetti che si ritroveranno questa somma importante direttamente sul proprio conto corrente e quando arriveranno.

A chi spetta l’accredito dell’Inps di quasi 400 euro

Un fortunato accredito dell’Inps di quasi 400 euro spetterà a diversi soggetti. Non tutti infatti potranno godere di questa somma che, di questi tempi, non può che servire. Infatti ci sono solo alcuni soggetti che si troveranno questo importo sul proprio conto.

In particolare si tratta dei pensionati del Friuli Venezia Giulia, ma non tutti, soltanto quelli con determinati requisiti, vale a dire reddito sotto i 603 euro e ISEE fino a 150.000 euro. A partire dal 3 giugno, infatti, questi pensionati riceveranno un accredito straordinario da parte dell’Inps di ben 350 euro.

Con questi soldi, anche i soggetti più vulnerabili e che vivono in condizioni economiche difficili potranno avere un sostegno per vivere più dignitosamente anche solo con la propria pensione. L’accredito avverrà da parte dell’Inps direttamente sul conto corrente di questi pensionati, senza dover fare alcuna richiesta, quindi sarà una procedura molto snella e veloce.

Il pagamento avverrà a partire dal 3 giugno, a causa dello slittamento dovuto alla Festa della Repubblica, del 2 giugno. Tuttavia i pensionati che potrebbero ricevere questo accredito di quasi 400 euro dovrebbero verificare attentamente la propria situazione economica personale ed eventualmente aggiornare l’ISEE presso gli uffici competenti, se necessario.

Questo passaggio è fondamentale affinché possano ricevere questo accredito straordinario previsto dall’INPS, e che si affianca al proprio assegno pensionistico mensile, senza intoppi burocratici o ritardi nei pagamenti.

Insomma i pensionati del Friuli Venezia Giulia che vivono in condizioni di stento (che hanno determinati requisiti di reddito e di ISEE) potranno, grazie a questa misura molto consistente, di quasi 400 euro, potranno vivere più dignitosamente grazie alla propria pensione.