In estate è un must accendere il condizionatore per avere una casa più fresca. Ma solo con questo trucco la bolletta rimane low cost.

Quest’estate il caldo si sta facendo sentire in maniera molto prepotente e, per rimanere più freschi in casa, in tanti hanno una sola soluzione: accendere per ore il condizionatore.

Chiaramente, per avere qualche grado in meno nella propria abitazione, si dovrà fare i conti poi con una bolletta abbastanza salata. Per fortuna esiste un trucco per lasciare il condizionatore quasi sempre accesso ma senza dover pagare una fortuna a fine mese. Ecco cosa fare.

Il trucco per avere una casa fresca con il condizionatore (e una bolletta low cost)

Il condizionatore è un apparecchio immancabile in estate per avere un bel refrigerio in casa. Spesso si tiene acceso per ore intere e ovviamente la conseguenza è una bolletta più alta del normale a fine mese.

Evidentemente questo è il prezzo da pagare per avere un bel freschetto nel proprio appartamento… o forse no. Infatti, per fortuna c’è un trucco per usare il condizionatore in maniera efficiente e mantenere quindi la bolletta low cost. In particolare, l’Unione nazionale dei consumatori ha stilato un decalogo per usare in maniera intelligente questo apparecchio:

Scegliere un condizionatore con classe energetica A o superiore Preferire gli apparecchi dotati di tecnologia inverter, che adeguano la potenza alla necessità reale e riducono i cicli di accensione e spegnimento Acquistare un condizionatore con gli incentivi, per risparmiare Posizionare il condizionatore nel posto giusto, preferendo dunque la parte alta della parete così che l’aria fredda tenderà a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che tenderà invece a salire Attivare la funzione deumidificazione, perché è l’umidità presente in casa che tende a far sentire il caldo Non installare il condizionatore in corridoio ma metterne uno in ogni stanza Non lasciare porte e finestre aperte quando è in uso questo apparecchio Coibentare i tubi del circuito in modo che il condizionatore non sia esposto direttamente al sole e alle intemperie Usare il timer e la funzione notte Occuparsi della pulizia e manutenzione periodica del condizionatore prima della sua accensione o ogni due settimane per evitare la proliferazione di muffe; eventualmente sostituire i filtri usurati

Con questi consigli sarà possibile ottimizzare l’uso del condizionatore in estate, evitando di avere bollette molto salate a fine mese.