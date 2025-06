Cuscini e divani sempre profumati con questo mix fai da te e naturale: la differenza si vedrà sin dal prime applicazioni.

Durante il periodo estivo, nelle lunghe ed interminabili giornate calde e afose, il nostro corpo tenderà ovviamente a sudare di più e di conseguenza, anche noi avremo un odore diverso. Ciò non vuol dire assolutamente che andremo ad avere un cattivo odore, ma che semplicemente il sudore cambierà il PH della nostra pelle, alterandone il profumo.

Di conseguenza, nel momento in cui ci andremo ad appoggiare su cuscini, divani e anche sulle lenzuola, andremo a trasferire questo ‘profumo’ anche su di loro. Con il passare del tempo quindi, si inizierà ad avvertire un odore non proprio gradevole sui questi tessili, e spesso nemmeno il lavaggio in lavatrice sempre essere sufficiente per eliminarlo del tutto.

Come eliminare il cattivo odore da divani e cuscini anche dopo il lavaggio in lavatrice: saranno sempre profumati

I tessili di casa, indipendentemente da quali essi siano, tendono ad assorbire tutti gli odori che ci sono nei vari ambienti e di conseguenza, alla lunga, non avranno più una fragranza gradevole. Metterli in lavatrice spesso non basta e non sempre la puzza riuscirà ad andare via del tutto. Ecco che quindi, è necessario trovare un rimedio alternativo, che permetta di avere cuscini e divani sempre profumati anche senza la lavatrice.

Per poter profumare in modo naturali cuscini, divani, ma anche tende e tappeti, andremo ad usare un mix fatto con aceto bianco, acqua tiepida e olio essenziali di tea tree oil. Il primo riesce a neutralizzare gli odori e ad igienizzare i tessuti. L’acqua aiuta a diluire la soluzione per applicarla più agilmente e infine, il tea tree oil, disinfetta e igienizza. Per poter realizzare questa soluzione quindi servirà:

200 ml di aceto bianco

100 ml di acqua tiepida (tra 40° e 50°C)

10 gocce di olio essenziale di tea tree

Il procedimento è davvero semplicissimo, in quanto basterà semplicemente mettere tutti gli ingredienti all’interno di uno spruzzino e vaporizzare il tutto direttamente sui tessili da profumare. Erogare il prodotto fino ad inumidire i tessuti e passare un piccolo panno pulito e appena umido. Lasciare asciugare completamente ed ecco che i cattivi odori saranno del tutto scomparsi.