Come far durare il trucco in estate con i consigli dei make-up artist: addio sbavature

Con i consigli degli esperti il trucco in estate non si scioglie più: finalmente riesce a durare una giornata intera, senza sbavature.

In estate, con il caldo e le temperature roventi, anche le cose più semplici da fare diventano estremamente complicate. Truccarsi, ad esempio, diventa per le donne una vera e propria missione impossibile, che inizierà dalla prima fase, fino alla fine, ottenendo un risultato per nulla soddisfacente, destinato a durare nemmeno il tempo di uscire di casa.

Mascara che cola, matita che sbava, rossetto che non tiene, fondotinta che si scioglie come neve al sole, sono solo alcuni dei disastri che si creano con il make-up in estate. Non c’è nulla che sembra tenere e il risultato sarà un vero e proprio disastro nel giro di poco. Eppure qualcosa ci dovrà essere per evitare che questo accada, non trovate? Ebbene, basterà seguire i consigli dei professionisti del settore per avere un trucco perfetto anche in estate.

Con i consigli dei make-up artist, il trucco in estate finalmente dura molto di più e senza sbavature

Gli esperti del settore conoscono tutti i trucchi del mestiere e per questo svelarli permetterà di poter ottenere un make-up perfetto ed impeccabile anche in piena estate, quando fuori ci sono già 40° all’ombra. Quindi, ora non resta che scoprili e metterli in pratica sin da subito.

Ma quali sono quindi questi trucchi che i make-up artist custodiscono gelosamente? Nello specifico ne sono 4 e ora li andremo a mostrare uno ad uno:

Preparare bene la pelle: iniziare con una buona pulizia e applica un primer adatto al proprio tipo di pelle. Il primer aiuta a creare una base liscia e a fissare il trucco più a lungo; Usare prodotti a lunga durata: optare per fondotinta, correttore e blush formulati appositamente per durare a lungo. Questi prodotti sono pensati per resistere al calore e all’umidità; Applicare uno strato sottile: bisogna non esagerare con i prodotti, perché uno strato troppo spesso può sciogliersi più facilmente. Piccole quantità ben sfumate sono più efficaci; Fissare il trucco: usare una cipria trasparente o un spray fissante per sigillare il make-up. Lo spray fissante, in particolare, aiuta a mantenere tutto in posizione e a ridurre l’effetto lucido.

Ecco svelati i trucchi degli esperti del settore per ottenere un make-up perfetto anche in estate. Basterà provarli per notare subito la differenza.