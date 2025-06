Ora è ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo una brillante carriera da calciatore e un percorso formativo tra giovanili nerazzurre e Parma, il tecnico rumeno è pronto a guidare la prima squadra. Una scelta che unisce competenza e interismo, in vista delle prossime sfide stagionali.

Un ritorno nel segno della continuità

L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di Cristian Chivu come nuovo allenatore della prima squadra. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra dal 2007 al 2014 e aver guidato con successo la formazione Primavera, Chivu torna a San Siro con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita del club. La decisione è maturata dopo il mancato arrivo di Cesc Fàbregas, bloccato dal Como, e le difficoltà nel trattare con Patrick Vieira, impegnato nel rinnovo con il Genoa. Chivu firmerà un contratto biennale che lo legherà all’Inter fino al 2028.

Esperienza e risultati alla guida del Parma

Nella stagione appena conclusa, Chivu ha dimostrato le sue capacità tecniche e gestionali alla guida del Parma. Subentrato a Fabio Pecchia, ha condotto la squadra alla salvezza, ottenendo risultati importanti come il pareggio contro l’Inter e la vittoria all’ultima giornata contro l’Atalanta. Il suo approccio tattico e la valorizzazione dei giovani talenti hanno attirato l’attenzione della dirigenza interista.

Un legame profondo con i colori nerazzurri

La scelta di Chivu rappresenta una continuità con la filosofia del club in un momento di grande difficoltà, che punta su figure legate alla propria storia. Dopo aver vinto lo scudetto con la Primavera nel 2022, il tecnico rumeno ha dimostrato di conoscere a fondo l’ambiente interista e di saper lavorare con i giovani.

Obiettivi e sfide future

Chivu avrà il compito di preparare la squadra in vista del debutto nel Mondiale per Club, previsto per il 17 giugno contro il Monterrey. Con soli nove giorni a disposizione, il nuovo allenatore dovrà imprimere rapidamente la sua impronta tattica e motivazionale. La dirigenza e i tifosi confidano nella sua esperienza e nel suo legame con il club per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.