Calendario Serie A, oggi è il giorno: cosa cambia e dove vedere i sorteggi in tv e streaming

Tutto pronto per scoprire il percorso della stagione 2025/26, nell’elegante atmosfera del Teatro Regio di Parma durante il “Festival della Serie A”. Oggi, venerdì 6 giugno, alle 18:30, saranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato e le date della Coppa Italia.

Un evento anticipato e celebrativo

La presentazione del calendario, giunta alla sua seconda edizione in veste “festivaliera”, conferma la volontà della Lega di trasformare il sorteggio in un momento di festa e coinvolgimento. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida e vedrà la partecipazione del Presidente della Lega Ezio Simonelli, dell’AD Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di ambassador come Christian Vieri e Ciro Ferrara. Da quest’anno la presentazione si spinge oltre il semplice sorteggio: è un momento corale per società, tifosi e addetti ai lavori.

Dal debutto al finale: date già fissate

La Lega ha già ufficializzato le date chiave del campionato: si parte domenica 24 agosto 2025, con anticipi previsti sabato 23 agosto, e si conclude domenica 24 maggio 2026. Previsti due turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e martedì 6 gennaio 2026 (19ª giornata). Quattro le pause per le Nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. Il calendario rispetta inoltre una pausa natalizia allineata: si giocherà il weekend del 21 e del 28 dicembre e il 3 gennaio.

Regole e tutela della sicurezza

Rispetto agli scorsi anni, il nuovo calendario rinforza le misure per la sicurezza e l’organizzazione: l’ordine pubblico è garantito evitando incroci ravvicinati tra squadre della stessa città, in particolare per i derby, che non cadono né alla prima giornata né nel turno infrasettimanale (giornata 9). La Serie A resta asimmetrica, con almeno otto giornate di distanza tra gli scontri di andata e ritorno, per evitare sovrapposizioni e facilitare la gestione logistica. In ottemperanza agli impegni europei, le squadre di Champions (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non incontreranno quelle di Europa League (Roma) o Conference League (Fiorentina) nelle giornate con doppio turno Uefa: 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª.

Dove seguire il sorteggio

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta dai canali Sky Sport 24, su NOW, su skysport.it, oltre che sui canali ufficiali della Lega Serie A: sito web, YouTube e Radio TV Serie A con RDS. Un’opportunità per tifosi e addetti ai lavori di vivere ogni fase in tempo reale, con commento, interviste e prime reazioni, gourmand per programmi e club impegnati nella programmazione estiva.