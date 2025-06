Calendario scolastico 2025/2026: addio alle vacanze, studenti furiosi

Il calendario scolastico 2025/2026 è tragico per gli studenti perché dovranno dire addio alle vacanze. Ecco perché.

Le scuole stanno per finire e tanti studenti sono già proiettati alle vacanze (anche se, in verità, alcuni di loro dovranno cimentarsi nell’esame di terza media e di maturità). Nonostante questo, è già stato diffuso il calendario scolastico 2025/2026 e ci sono diverse sorprese.

Queste sorprese, però, non sono molto positive. Già, perché pare che gli studenti dovranno dire addio alle vacanze per il prossimo anno scolastico. Ecco tutte le novità del nuovo calendario delle lezioni per il 2025/2026.

Le novità del calendario scolastico 2025/2026

Manca pochissimo alla fine della scuola che, in quasi tutta Italia, è prevista per il 7 giugno (dato che l’8 e il 9 settembre ci saranno le votazioni per il referendum e molti istituti scolastici saranno adibiti a seggi). Dunque gli studenti hanno ancora pochi giorni per recuperare qualche voto con compiti, verifiche ed interrogazioni in vista degli scrutini finali.

In attesa che le scuola chiudano, è già stato diffuso il calendario scolastico 2025/2026. Sono state comunicate ad esempio le date in cui riapriranno le scuole. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, l’8 settembre. Subito dopo sarà la volta di quelli della provincia di Trento, del Piemonte, del Veneto e della Valle d’Aosta, che riprenderanno le lezioni il 10 settembre.

In Friuli gli studenti torneranno a scuola l’11, in Lombardia il 12 mentre in quasi tutte le altre regioni il rientro è previsto per il 15 settembre. Il 16 settembre, infine, sarà la volta degli studenti di Calabria e Puglia. Oltre ad essere state comunicate queste date, la Regione Lazio ha pubblicato il calendario scolastico 2025/2026 con tutti i giorni di lezione previsti e le sorprese non mancano. Il primo novembre, ad esempio, cadrà di sabato. L’8 dicembre, invece, sarà di lunedì.

Il 7 gennaio, quando si riprendono le lezioni dopo le vacanze di Natale, sarà di mercoledì, quindi non ci sarà l’occasione per fare un ponte. Pasqua cadrà il 5 aprile e la fine delle vacanze pasquali sarà il 7 aprile. Dunque gli studenti non saranno fortunati come quest’anno (a Pasqua infatti si è avuto un prolungamento delle vacanze per il 25 aprile e il primo maggio). A proposito del 25 aprile, cadrà di sabato.

L’unica occasione per fare un ponte sarà il primo maggio che sarà di venerdì e dunque è possibile che molte scuole chiuderanno anche il sabato due maggio. Insomma, gli studenti sono chiaramente furiosi per tutte queste notizie ma intanto possono godersi le meritate vacanze estive.