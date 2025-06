Berrettini, è finita: l’ultimo gesto scuote il mondo del tennis

Matteo Berrettini ha detto basta: un annuncio che lascia di sasso i tantissimi tifosi del tennista romano, deciso a voltare pagina.

Il tennis italiano sta attraversando un momento che definire brillante è poco. Lo dimostrano i risultati degli ultimi tornei internazionali: Jannik Sinner, sempre numero uno al mondo, si giocherà contro Carlos Alcaraz la finale del Roland Garros, mentre Lorenzo Musetti (salito al sesto posto del ranking) si è dovuto arrendere solo in semifinale.

Anche nel femminile le cose vanno a gonfie vele: Jasmine Paolini, reduce dai trionfi agli Internazionali d’Italia, si giocherà assieme a Sara Errani la finale del doppio femminile di Parigi, mentre quest’ultima ha già ottenuto il successo nel torneo doppio misto al fianco dell’azzurro Andrea Vavassori.

Insomma, una serie di fuoriclasse che fanno invidia a tutto il mondo del tennis. Ma c’è chi nel frattempo soffre per la propria condizione sempre troppo altalenante; parliamo di Matteo Berrettini, altro grande talento del tennis azzurro che però si è dovuto arrendere a Roma all’ennesimo infortunio muscolare all’addome. Ora il rischio è che la stagione dell’ex numero 5 al mondo possa essere compromessa.

Ufficiale: Berrettini si separa dal suo preparatore. E dà forfait al prossimo torneo

Serve una svolta a Matteo Berrettini per non essere più schiavo dei dolori muscolari e del suo fisico tanto imponente quanto fragile e delicato. Una decisione, ufficializzata nelle scorse ore, potrebbe essere il primo passo verso una gestione diversa. Si spera anche più fortunata.

Berrettini ha scelto di separarsi dal suo attuale preparatore atletico, ovvero Umberto Ferrara. Quest’ultimo era entrato a far parte dello staff del tennista romano alla fine della scorsa stagione, dopo la fine del rapporto con Jannik Sinner. Ferrara ha lavorato per anni al fianco del numero 1 al mondo, ma lo scoppio del caso Clostebol (con tanto di squalifica per il tennista) ha fatto sì che il feeling terminasse automaticamente.

Il rapporto lavorativo tra Ferrara e Berrettini non è stato lungo né efficace. Probabilmente non è mai scattato il feeling tra questi due personaggi, soprattutto dopo gli ultimi infortuni del romano e il forfait obbligato al Roland Garros. Matteo ha scelto di separarsi dal preparatore e di trovare un nuovo elemento per il suo staff, con metodologie di lavoro diverse.

Vedremo se Berrettini gioverà di questo cambiamento oppure servirà a poco e resterà preda degli infortuni addominali. Intanto il classe ’96 ha annunciato la rinuncia alla partecipazione all’ATP 250 di Stoccarda, torneo che gli avrebbe consentito di ritornare in buona forma in vista dell’attesissimo appuntamento sull’erba a Wimbledon.