Si discute ancora una volta del futuro di Paulo Dybala, attaccante e fantasista della Roma che potrebbe però continuare la carriera altrove.

I tifosi della Roma hanno ancora negli occhi la splendida ed emozionante presentazione ufficiale di Paulo Dybala come nuovo calciatore giallorosso. Nel luglio 2022, quando sbarcò nella capitale dopo la lunga esperienza alla Juventus, l’argentino fu accolto da migliaia di persone nell’evento svoltosi al Colosseo Quadrato dell’EUR.

Dybala è stato negli ultimi anni la punta di diamante di questa squadra, tanto da togliere le castagne dal fuoco in più di un’occasione. L’ex Juve è stato anche ad un passo dal regalare alla Roma la vittoria dell’Europa League, con il gol in finale contro il Siviglia due anni fa. Ma tutti sanno come è poi andata a finire la gara.

Ora un nuovo capitolo si apre per i giallorossi e per Dybala stesso. Un progetto tecnico affidato a Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore che fa da sempre dell’atletismo e dell’intensità le proprie armi tattiche migliori. Il numero 21 è stato dichiarato ancora al centro del progetto, ma c’è chi nutre dei dubbi sul prossimo futuro, sul fatto che Dybala non sia proprio adatto a questo tipo di schema e di preparazione.

Dybala poco adatto al gioco di Gasperini? Il noto giornalista esprime le sue perplessità

Sarà capace Paulo Dybala ad imporsi al meglio nel gioco di Gasperini? O meglio, il suo fisico spesso martoriato dagli stop muscolari potrà reagire positivamente ai carichi di lavoro richiesti dall’ex tecnico dell’Atalanta? Domande che molti tifosi romanisti cominciano a porsi.

Chi nutre molte perplessità sul futuro in giallorosso dell’argentino è il cronista Sandro Sabatini, volto di SportMediaset. Interpellato dal portale Romaforever, il giornalista ha ammesso di non vedere Dybala così a suo agio negli schemi gasperiniani: “Credo che Dybala sia un bel punto interrogativo. Perché nessuno discute il talento chiaramente, ma si può discutere invece sul fatto se Dybala abbia ancora o meno l’ampiezza atletica e fisica per reggere quello che gli chiederà Gasperini“.

Bella gatta da pelare per la Roma, con i tifosi che ovviamente sperano in una conferma certa del loro fantasista prediletto in rosa. Ma Gasperini, come per tutti gli altri calciatori, ha fatto intendere fin dalla sua prima conferenza stampa che vorrà valutare sul campo prima di dare giudizi o fare tagli alla rosa.

Nelle ultime settimane si è persino vociferato di un possibile addio di Dybala alla Roma ed un ritorno di fiamma della Juventus. Rumors pesantemente smentiti, visto anche il forte legame tra la squadra giallorossa ed il campione del mondo argentino. Il quale ad agosto 2024 rifiutò una proposta faraonica dall’Arabia Saudita da circa 25 milioni netti di ingaggio all’anno.