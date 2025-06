UFFICIALE ▷ Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino

Baroni è il nuovo allenatore del Torino

Il Torino ha scelto: sarà Marco Baroni a guidare la squadra nella stagione 2025/26. L’ex tecnico di Lecce, Verona e Lazio prende il posto di Paolo Vanoli. La decisione del presidente Cairo conferma la volontà di intraprendere un nuovo ciclo, puntando su un profilo pragmatico, capace di lavorare con i giovani e di ottenere il massimo dalle risorse a disposizione. Baroni ha firmato un contratto biennale.

Dalla Lazio al Toro: il nuovo capitolo

Baroni arriva al Torino dopo l’esperienza alla Lazio, dove ha chiuso la stagione 2024/25 ottavo e senza l’accesso ad alcuna competizione europea. Prima della parentesi biancoceleste, Baroni aveva guidato il Verona alla salvezza, centrando l’obiettivo con una rosa ritenuta tra le meno attrezzate della Serie A. La sua reputazione è quella di un tecnico concreto, solido, molto apprezzato per l’attenzione all’organizzazione difensiva e la valorizzazione di giocatori emergenti.

Il comunicato del Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli. Come allenatore vanta 25 anni di professione, con un’esperienza maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico) sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Tra i risultati ottenuti spiccano, tra gli altri, la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17, traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della serie A al Club sannita. E poi nella stagione 2021-22 la promozione in A con il Lecce, vincendo il campionato cadetto.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Baroni con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”