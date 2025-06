Bagnaia dice no, clamorosa decisione: cambia tutto in MotoGP

Pecco Bagnaia ha preso una decisione sul proseguo della sua carriera. Le dichiarazioni mettono fine alle voci.

Il 2025 è un’annata fino a questo momento a dir poco complicata per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è passato da essere uno dei favoriti per la conquista del motomondiale ad una vera e propria delusione in pista. Lo dicono i risultati in MotoGP dall’avvio di questa stagione.

Togliendo la vittoria nel Gran Premio del Texas, Bagnaia è stato sempre frenato dal mancato feeling con la GP25, ovvero la moto sviluppata dal team di Borgo Panigale per lui e per il suo compagno/rivale Marc Marquez. Se lo spagnolo sta affrontando da protagonista le varie gare della stagione, Pecco invece sta mostrando problemi con l’anteriore e con la stabilità della sua Desmosedici.

La speranza è di vederlo migliorare al Gran Premio di Aragona di questo weekend, ma le premesse non sembrano buone. Solo nono piazzamento nelle prove libere del venerdì, a conferma di come Bagnaia sia lontanissimo dalla condizione migliore dal tornare ad essere uno dei piloti più veloci del circuito.

Bagnaia via dalla Ducati? Il pilota italiano smentisce l’ipotesi e zittisce i rumors

Dopo le prime frizioni con la Ducati, si è cominciato a parlare di un futuro lontano da Borgo Panigale per lo stesso Pecco Bagnaia. Diversi commentatori ed ex piloti hanno persino consigliato l’italiano di cambiare aria, per provare sfide nuove nelle quali possa tornare protagonista e non dover affrontare dualismi scomodi con Marquez.

Un’ipotesi fermamente smentita da Bagnaia stesso, che ha zittito così i rumors su un suo prossimo addio: “Fin quando ci sarà un contratto firmato, non cercherò mai di romperlo. E questo non cambierà mai nella mia vita. Voglio restare in Ducati e la Ducati vuole che io resti fino alla fine di questo contratto e anche oltre. Ho iniziato a vedere in giro fotomontaggi dove ero vestito di blu e correvo con la Yamaha. Capisco che quando un pilota come me sta attraversando un momento difficile, la gente può iniziare a pensare: ‘Forse se ne andrà’. Ma non è questo il caso“.

Le voci infatti sussurravano di un tentativo della Yamaha per Bagnaia in vista del 2026, con la scuderia giapponese che avrebbe puntato tutto sul pilota torinese costruendo la rinascita attorno a lui. Niente di più falso secondo l’ex campione del mondo di MotoGP, che è legatissimo alla Ducati e vuole proseguire a lungo.

Certo, qualcosa dovrà cambiare nelle prossime settimane. Urge vedere un Bagnaia più predisposto ad adattarsi alla nuova moto, così da provare a riprendere i fratelli Marquez in vetta alla classifica piloti.