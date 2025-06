Autovelox, multe cancellate definitivamente: questa è una vera svolta

Arriva una vera svolta e una bella notizia per tanti automobilisti: le multe fatte con l’autovelox vengono cancellate definitivamente.

È una vera disdetta quando sull’auto oppure a casa arriva una multa per qualche infrazione in auto. Molto spesso queste sono conseguenze di un eccesso di velocità riscontrato dagli autovelox. Ma per fortuna c’è una bella notizia per gli automobilisti.

Sì, perché tutte le multe fatte dagli autovelox sono cancellate definitivamente. La vera svolta, che ha dell’incredibile, farà felici tutti coloro che si trovavano a dover pagare una sanzione, anche piuttosto salata, per un’infrazione riscontrata da questo apparecchio.

Le multe rivelate dall’autovelox sono cancellate definitivamente

Che sogno sarebbe se tutte le multe fatte agli automobilisti venissero cancellate definitivamente! Ed è quello che sta accadendo a molti di loro che hanno ricevuto delle multe per eccesso di velocità riscontrato dagli autovelox.

Il caso eclatante è quello che è verificato a Modena ad un automobilista che per ben 13 volte ha ricevuto a casa una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox. Infatti, secondo una recente sentenza della Cassazione, le sanzioni rilevate da un autovelox non omologato sono da ritenere nulle.

Il legale dell’automobilista, Claudio Marmiroli, ha spiegato meglio la vicenda alla trasmissione Zona Bianca, dicendo: “Le multe sono state prese nel medesimo punto e con il modello T-Exspeed 2”. In particolare il punto dell’infrazione è all’altezza dell’uscita 6 che porta verso il centro storico di Modena. L’automobilista ha ricevuto così una multa da circa 1.600 euro e la decurtazione di 24 punti della patente.

Anche se il Giudice di pace e il tribunale di Modena avevano bocciato il ricorso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’autovelox che ha rilevato l’eccesso di velocità non fosse conforme all’articolo 142 del Codice della strada. Dato che questo autovelox di Modena fotografa circa 120 infrazioni al giorno, tantissime persone, saputo il precedente dell’automobilista con 13 multe, potrebbero fare ricorso e vedersi cancellate definitivamente le multe riscontrate dall’autovelox.

Nello scorso luglio, con un’indagine partita dalla procura di Cosenza, sono stati disattivati centinaia di autovelox non omologati. In pratica questi potrebbero non misurare la velocità con esattezza millimetrica e dunque dovrebbero essere spenti e sostituiti. Infatti solo con l’omologazione si può verificare l’efficacia e il corretto funzionamento di questi apparecchi e conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata (e di conseguenza alle multe che arrivano agli automobilisti a casa).