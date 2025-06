Può sembrare spaventoso ma effettivamente è possibile che alcuni animali risalgano i tubi di scarico e spuntino dal wc di casa. Ecco quali sono.

Il bagno è una delle stanze di casa più usate ogni giorno, dove ci si lava, ci si prepara per la giornata da affrontare e si fanno i propri bisogni. Con l’era dei social network, si passa molto tempo persino seduti sulla tazza del wc, a scrollare il proprio feed. Per fortuna c’è ancora chi, seduto sul water, compila i giochi enigmistici oppure legge un libro.

Ma il punto non è il passatempo che si ha mentre si è seduti sul water di casa, ma cosa potrebbe risalire dai tubi di scarico. Sì, perché ci sono alcuni animali che potrebbero proprio spuntare dal wc, e alcuni sono molto spaventosi.

Gli animali che possono risalire i tubi di scarico e spuntare dal wc di casa

Mentre si è seduti sul proprio wc o anche quando si è in un’altra stanza, può succedere davvero che qualche animale faccia capolino dalla tazza del bagno. Può sembrare fantascienza o solo una leggenda metropolitana ma è veramente così, e alcuni di questi animali sono spaventosi.

Per fortuna, secondo quanto riportato da un recente approfondimento del Daily Mail, i casi documentati di animali che risalgono dai wc sono più frequenti in Paesi tropicali, come in India o in alcune zone del Sud-est asiatico. Questo è dovuto al fatto che la fauna qui è più varia e i sistemi fognari meno efficienti. In Europa e nella nostra Italia è estremamente diverso.

Infatti lo zoologo Nicola Bressi ha spiegato che in Italia è praticamente impossibile che un serpente riesca a risalire da uno scarico domestico. Ma nemmeno i piccoli animali, come gechi, ragni o lucertole, potrebbero risalire i tubi di scarico e spuntare dal wc di casa. È più probabile che questi cadano direttamente nella tazza mentre cercano acqua, rimanendo poi intrappolati a causa delle pareti lisce.

Anche nel resto d’Europa i casi di animali che sbucano dal wc sono rari ma sempre comuni dove ci sono impianti mal progettati o danneggiati: ad esempio nel 2020, nel Derbyshire, alcune rane sono emerse da un impianto fognario mal funzionante. Dunque è altamente improbabile ritrovarsi con qualche animale che risalga dal wc e questo è dovuto al fatto che la curvatura del tubo del sifone, sempre pieno d’acqua, blocca il passaggio sia degli odori che di eventuali animali che non riescono a respirare sott’acqua (tranne i pesci, che comunque non sopravvivono nei sistemi fognari urbani).

Solo nel caso di tubazioni corte, impianti datati, oppure assenza di valvole di sicurezza, specialmente nei piani terra, potrebbero risalire blatte o topi, ma è comunque molto difficile. Se ci si preoccupa di questa eventualità, esistono comunque degli strumenti meccanici che impediscono il passaggio di animali di media o grande taglia.

Infine, è consigliabile mantenere la pulizia del bagno perché c’è un insetto, la Clogmia albipunctata, nota come mosca dei bagni, che depone uova negli accumuli di residui organici presenti negli scarichi. Questa dunque non arriva dal sistema fognario, ma si sviluppa direttamente in punti “sporchi” del bagno. In definitiva gli animali che risalgono dal wc in Italia sono roba da film horror e non della realtà (per fortuna).