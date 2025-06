In questi orari sarà meglio non uscire di casa perché è stata diramata l’allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico. Ecco quando.

Questa estate è iniziata con temperature roventi e sole in tutta Italia già dall’inizio di giugno. Dopo un maggio incerto e temperature instabili, sono ormai diverse settimane che fa davvero caldo e, anche se la stagione non è ancora ufficialmente iniziata, l’estate è già partita da un po’. Tanto che ormai in molti sono già andati al mare ad abbronzarsi diversi giorni e chi ha avuto le ferie in questo periodo, non può che ritenersi fortunato per il clima che ha trovato.

Ma questo idillio perfetto non durerà ancora a lungo. Infatti il maltempo è alle porte e non sarà delicato: addirittura è consigliabile non uscire di casa in questi orari perché è stata diramata l’allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico in questo giorno.

Quando è prevista l’allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico

Il bel tempo che sembrava durare da qualche settimana in Italia è destinato a finire. Infatti, fra poche ore ci sarà allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico e sarà meglio non uscire di casa, specie in questi orari.

In particolare è previsto codice giallo in Toscana, dalle 12 fino a mezzanotte di lunedì 16 giugno. L’allerta meteo è stata data dalla Soup, sala operativa unificata della Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni per le prossime ore. Le zone interessate dal maltempo sono la dorsale appennica che dalla Lunigiana si distende fino alla Valtiberina attraversando il bacino del Serchio e della Lima in Garfagnana, il Reno, la Romagna toscana, il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino.

In particolare, in questi orari sarà meglio non uscire di casa perché potrebbero verificarsi temporali e rischio idrogeologico come le conseguenze di frane e colate di detriti e possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con inondazioni di alcune aree. Dunque, dopo una domenica di alta pressione e tempo stabile e solo qualche isolato rovescio, da lunedì arriva il maltempo a causa delle infiltrazioni di aria fresca in quota.

In particolare nel pomeriggio arriveranno temporali sui rilievi appennici e probabilmente anche nelle aree interne. Dunque nelle prossime ore sarebbe meglio non uscire di casa se non è strettamente necessario farlo e aggiornarsi sulle condizioni meteo. Evitare di sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e seguire le indicazioni delle autorità per evitare di mettere a rischio la propria incolumità.