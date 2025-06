La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continua anche a distanza: il tennista spagnolo non manca di lanciare qualche frecciatina pesante.

Gli amanti del tennis hanno sicuramente ancora negli occhi la finale del Roland Garros di qualche settimana fa, quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato vita ad un match a dir poco emozionante ed infinito. Cinque set combattutissimi, pieni di colpi di scena, giocate sensazionali e grande sportività.

Alla fine l’ha spuntata Alcaraz, il tennista più in forma del momento, capace di vincere il torneo del Grande Slam e di resistere ad un Sinner che ha dato il massimo, tenendo conto anche dei precedenti tre mesi di stop forzato per squalifica. L’incontro ha confermato come l’azzurro e l’iberico siano ad oggi i migliori atleti su piazza nel circuito ATP, per un dualismo che potrebbe perdurare nel tempo.

La sconfitta di Parigi ha lasciato l’amaro in bocca a Sinner, soprattutto per le grandi occasioni perdute nel quarto set. Il tennista altoatesino ha avuto ben tre match point per garantirsi il trionfo, ma le ha sprecate, consentendo ad Alcaraz di rimettere tutto in discussione e rimontare. Lo sguardo di Jannik a fine incontro ha testimoniato come questo k.o. abbia bruciato particolarmente.

Alcaraz infierisce su Sinner: “Che batosta quella del Roland Garros…”

Sinner ha pienamente risentito dell’esito nefasto della finale, come si è visto anche al successivo torneo ATP 500 di Halle. Infatti in Germania l’azzurro è uscito già al secondo match, perdendo contro Alexander Bublik e mostrando alcune crepe sia nella condizione fisica che in quella mentale.

Se Jannik perde colpi, Carlos Alcaraz continua invece a stupire, visto che sta volando anche al torneo del Queen’s, dove ieri ha superato agevolmente Rinderknech ai quarti di finale. Due stati d’animo diversi, con lo spagnolo che in conferenza stampa ha anche rischiato di infierire sul suo rivale, parlando nuovamente della sua vittoria al Roland Garros.

“Sono onesto, è stata dura per lui. Quanto tempo ci vuole per riprendersi dopo una sconfitta così bruciante? Dipende dalle partite. Io ne ho perse tante anche molto lunghe ma sono sempre uscito a testa alta. Altre sconfitte, invece, sono state difficili da superare. So che per Sinner è stata dura mentalmente dopo Parigi, è normale che sia così”.

Ora l’appuntamento tra i due è rinnovato a Wimbledon, il torneo sull’erba di Londra che resta uno degli eventi più attesi e seguiti della stagione. La speranza per Sinner e per il tennis italiano è che il classe 2001 si prenda la sua rivincita, anche se contro un Alcaraz così tirato a lucido non sarà facile.