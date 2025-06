Notizia a sorpresa per quanto riguarda Novak Djokovic ed il suo team personale. Il tutto accaduto alla vigilia dell’esordio a Wimbledon.

38 anni compiuti e non sentirli. Novak Djokovic è letteralmente tirato a lucido, per zittire le voci di chi considera il campionissimo del tennis mondiale ormai vicino al ritiro e non più brillante come un tempo. Il serbo vuole ancora stupire e trovare nuove soddisfazioni personali, andando a caccia del 25° Slam in carriera.

Per farlo dovrà presentarsi al top della forma in vista di Wimbledon, un torneo che Djokovic ha spesso dominato negli scorsi anni. Un maestro sull’erba verde dell’All England Club, che cercherà di trovare un altro grande trionfo nell’edizione in partenza lunedì 30 giugno. La vittoria agli Open di Ginevra e l’ottimo cammino al Roland Garros ha confermato il momento eccellente del classe ’87.

Ma poco prima dell’inizio della sua avventura a Wimbledon, Djokovic ha deciso di effettuare un cambiamento radicale all’interno del proprio team. Il fuoriclasse di Belgrado ha scelto di cambiare un membro dello staff, notizia giunta con una certa sorpresa visto che non era fuoriuscita alcuna indiscrezione riguardo questo stravolgimento.

Djokovic come Sinner: cambia preparatore atletico alla vigilia di Wimbledon

Novak Djokovic ha annunciato, attraverso il suo staff, di aver cambiato preparatore atletico. Nuovo avvicendamento dunque alle spalle dell’ex numero 1 al mondo, che già qualche settimana fa aveva detto addio alla collaborazione con Andy Murray come suo coach.

Secondo Slobodenpecat Nole si è separato con Phil Gebhard-Gritsch, storico preparatore che ha ricoperto questa posizione in due periodi diversi della carriera del tennista serbo. Non sono chiari i motivi dell’addio, mentre è già sicuro chi prenderà il suo posto. Si tratta del croato Dalibor Sirola.

Quest’ultimo è da tempo considerato uno dei migliori preparatori atletici del tennis internazionale, avendo già lavorato al fianco di alcuni grandi atleti. Da Ivan Ljubicic a Jannik Sinner (ad inizio carriera), fino a Sasha Zverev, con cui ha collaborato dal febbraio 2023, aiutandolo a riprendersi dopo l’infortunio alla caviglia ed a tornare tra i primi tennisti del ranking ATP.

Djokovic imita in qualche modo lo stesso Sinner, che proprio poche ore fa aveva annunciato un doppio repentino cambio nel proprio staff tecnico. L’azzurro ha dato il benservito al preparatore atletico Marco Panichi ed al fisioterapista Ulises Badio, proprio a pochi giorni dal debutto sull’erba di Wimbledon. Scelte nette ed inaspettate con l’intento di migliorare la propria condizione fisica ed atletica.