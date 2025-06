Fra le varie regole del Codice della strada da seguire è stato introdotto anche il divieto assoluto di usare il cellulare in auto. Ecco cosa sapere.

Purtroppo in Italia ogni anno ci sono tantissimi incidenti stradali e spesso le cause più frequenti sono guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, alta velocità ma anche l’uso del cellulare. Effettivamente questo è diventato uno strumento sempre più usato da persone di una certa età e dai giovanissimi che non riescono letteralmente a staccarsene, nemmeno quando sono alla guida.

Molti addirittura si immortalano in selfie o in video proprio mentre sono alla guida e questo chiaramente può essere molto pericoloso per la propria incolumità e quella degli altri. C’è chi poi lo usa per inviare o ricevere messaggi, tutto rigorosamente quando si è al volante, oppure per parlare al telefono (senza usare il vivavoce o le auricolari come si dovrebbe). È proprio per tutti questi motivi, e per scongiurare il rischio che ci siano altri incidenti stradali, che è scattato il divieto assoluto di usare il cellulare in auto. Ecco cosa cambia.

Il nuovo divieto di usare il cellulare in auto

L’uso del cellulare in auto può essere molto pericoloso perché può impedire la giusta concentrazione per guidare il veicolo ed evitare eventuali ostacoli. Tuttavia in Italia è possibile parlare al telefono, usare il navigatore o compiere altre azioni simili purché non si tocchi il dispositivo o non ci si distragga dalla guida, e sono state introdotte pene più dure per chi commette infrazioni con il cellulare.

Dunque nel nostro Paese non vige il divieto assoluto del cellulare in auto, come ad esempio è in vigore in California. Qui, ad esempio, è stato sanzionato un conducente sorpreso a tenere il telefono in mano e guardare lo schermo del navigatore. Infatti in questo Stato c’è un alto tasso di incidenti stradali, anche a causa dell’uso dello smartphone alla guida. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense che si occupa di sicurezza stradale, le distrazioni alla guida sono state causa ben 3.725 morti stradali.

Dunque in California la novità è che è vietato persino guardare troppo lo schermo del navigatore e tenere il cellulare in mano. È possibile, però, parlare in vivavoce o con auricolari ed utilizzare comandi vocali o manuali, purché siano ridotti al minimo. In Italia, invece, è infatti obbligatorio avere le mani libere, sul volante, fatto salvo per i brevissimi movimenti necessari per il cambio della marcia o altre funzioni consentite.

Dunque chi viene sorpreso con il telefono in mano e/o a guardare lo schermo, senza prestare attenzione alla strada, può incorrere in sanzioni per l’uso dello smartphone, come: una multa da 250 a 1.000 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. In caso di recidiva, sono previste sanzioni più severe.