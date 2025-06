In questa data gli italiani diranno addio al caldo torrido e potranno tornare a respirare. Ecco quando si abbasseranno le temperature.

Già dagli inizi di giugno abbiamo iniziato a “boccheggiare” a causa del gran caldo. Le temperature di questa estate infatti sono state e sono ancora molto alte, ben al di sopra delle medie stagionali. In tanti riescono a trovare refrigerio al mare o a casa con il condizionatore ma pensare di andare avanti per altri due mesi così è dura per molti.

Fortunatamente gli italiani ritorneranno presto a respirare perché il caldo torrido andrà via. In questa data le temperature scenderanno. Ecco quando accadrà.

In questa data addio al caldo torrido in estate

Il caldo torrido degli ultimi giorni sarà solo un ricordo: gli italiani potranno tornare a respirare presto perché in questa data le temperature scenderanno. Stando alle previsioni meteo, infatti, il weekend di sabato 28 e domenica 29 giugno, sarà contraddistinto ancora da temperature molto alte per via delle masse d’aria roventi provenienti dal deserto del Sahara.

Le temperature saranno ben al di sopra dei 37 e 38 gradi, e localmente anche di 40°, specie nelle zone interne della Sardegna, della Puglia, della Campania e delle pianure del Nord Italia. Le minime notturne si aggireranno intorno ai 23-25°. Tuttavia ben presto si tornerà a respirare: già da domenica 29 giugno le temperature potrebbero scendere.

Infatti in alcune zone di confine dell’arco alpino – in particolare le Alpi occidentali, le Prealpi e le alte pianure del Veneto – potrebbero esserci dei temporali improvvisi, anche accompagnati da fulmini e grandine. Poi, tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, l’instabilità giungerà dal Nord Europa, favorendo l’arrivo di temporali sparsi, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Al Sud, invece, ancora per qualche giorno il caldo africano tenderà a tenere le temperature molto elevate, ben al di sopra delle medie stagionali. Quindi questa è una bella notizia per chi ha le ferie e le trascorre al mare. Tuttavia nei giorni a seguire, quindi nei primi di luglio, non è escluso che una depressione nord-atlantica potrebbe estendersi dalla Gran Bretagna alla Scandinavia, spingendo aria più fresca verso l’Europa centro-meridionale, portando così fresco, temperature più basse e piogge.

Dunque, a partire dai primi giorni di luglio degli iniziali sentori di fresco potrebbero raggiungere la nostra Penisola e decretare la momentanea fine del caldo torrido.