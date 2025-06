4 inconfondibili fragranze da scegliere per quest’estate 2025: altro che agrumi, queste sono decisamente migliori e freschissime.

Ogni volta che indossiamo un capo, andremo con attenzione e con cura a studiare tutto ciò che servirà per completare il look. Scarpe, gioielli e borse, non sono solo semplici accessori, ma diventano dei veri e propri protagonisti, che permetteranno di rendere unico e inconfondibile il proprio stile.

Ma ogni look non è mai realmente completo, se non si ‘indossa’ il proprio profumo preferito. Quello che ci permette di lasciare la scia ad ogni passo e che rispecchia non solo i nostri gusti personali, ma anche il nostro carattere e la nostra personalità. La scelta del profumo, infatti, è dettata da moltissimi fattori che portano poi a optare per una tipologia o per l’altra. Ed ora che si avvicina l’estate, sarà proprio la fragranza scelta a fare la differenza.

4 fragranze di profumo da scegliere per quest’estate: ogni passo sarà ricordato da tutti

Ciò che rende unico ogni profumo, è l’effetto che lascerà sulla nostra pelle ad ogni spruzzata, conosciute con il nome di nota di testa, nota di cuore e nota di fondo. Si tratta dei diversi aromi che emergono in momenti diversi dopo l’applicazione. Tutte queste 3 note insieme, creano ciò che prende il nome di piramide olfattiva del profumo. Ma ora che arriva l’estate, che caratteristiche dovrà avere la fragranza che andremo a scegliere?

Esattamente come capita per ciò che indossiamo, in estate anche il profumo cambierà ‘aspetto’ e passerà da fragranze più forti e decise, a quelle decisamente più fresche e anche fruttate. Nello specifico, sono 4 le fragranze da ricercare e che renderanno uniche le sere di quest’estate 2025. Eccole nello specifico:

Note di testa: pompelmo e arancia rossa

fresia

Note di fondo: cashmere e muschio Note di testa: sesamo, zenzero, pepe bianco e pepe nero

essenza di neroli

Note di fondo: crema chantilly, vaniglia e sandalo Note di testa: fiori d’arancio e garofano

Note di cuore: fiore di cotone e vetiver

Note di fondo: muschio e note legnose Nota di testa: pepe rosa

Note di cuore: fiori bianchi, rosa bianca, magnolia e osmanto (oliva profumata)

cedro

Si tratta di un mix di fragranze uniche e alcune anche insolite, ma che unite andranno a creare profumi unici e perfetti per quest’estate 2025.