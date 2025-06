3 trucchi da non dimenticare mai di mettere nel beauty prima di andare in vacanza: basteranno per essere sempre luminose e stilose.

Ormai ci siamo, manca davvero poco e poi la maggior parte delle persone sarà pronta per lasciarsi quest’anno lavorativo alle spalle e concedersi finalmente le tanto meritate vacanze. Non importa se si tratta di un solo weekend, di qualche giorno o di intere settimane, ciò che conta e poter staccare la spina e lasciare che corpo e mente si possano finalmente rigenerare.

Ovviamente, prima di poter partire non dovranno mancare le ultime cose da fare e fra queste c’è giustamente la preparazione della valigia. Pantaloni, magliette, costumi, asciugamani e scarpe, sono solo alcune delle cose che non possono di certo mancare. Ma siamo sicuri che sia sufficiente solo questo?

3 trucchi da tenere nel beauty anche se si va in vacanza: per essere sempre in ordine e alla moda

Ebbene, per quanto riguarda le donne, c’è un altro elemento fondamentale che proprio non può mancare, nemmeno quando si va in vacanza, ossia, il beauty con i propri trucchi. Anche in piena estate, infatti, un velo di trucco non può di certo mancare, ma a differenza di quello che si possa pensare, non servirà portarsi tutto dietro, ma basteranno semplicemente 3 prodotti per essere sempre in perfetto ordine.

Secondo i migliori esperti d’immagine, un velo di trucco in estate non deve mai mancare e, utilizzando i prodotti giusti, si potrà risaltare l’abbronzatura e ottenere un viso più luminoso e riposato. Quindi, piuttosto che riempire il proprio beauty con trucchi che non servono, ecco i 3 prodotti da tenere sempre con sé anche in vacanza:

Crema illuminante: è il prodotto perfetto per idratare la pelle, soprattutto dopo l’esposizione al sole, ma al tempo stesso permette di illuminare il viso. Potrà essere usato sugli zigomi, sugli occhi e anche sulle guance, per ottenere un effetto radioso e brillante; Mascara: è da folli pensare di uscire di casa senza avere un velo di mascara. Un prodotto indispensabile per allungare ed infoltire le ciglia. Lo sguardo sarà nettamente più intenso e si andranno a valorizzare gli occhi; Lip & cheek: il degno sostituto di blush e rossetto, con un solo gesto si valorizza il viso e le labbra. Pratico, comodo e poco ingombrante è perfetto per essere sempre alla moda anche al mare.

Basteranno questi 3 prodotti e anche in vacanza si potrà essere perfette, alla moda e soprattutto luminose.