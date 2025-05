WhatsApp, disattiva questa opzione dalle impostazioni: ti svuotano il conto

Chi usa WhatsApp dovrebbe disattivare al più presto una delle impostazioni dell’app se non vuole ritrovarsi con il conto svuotato.

WhatsApp è una delle app più usate ogni giorno per inviare e ricevere messaggi istantanei da amici e parenti, lontani e vicini. L’app è molto funzionale e viene aggiornata costantemente, tuttavia non è esente da rischi quando si utilizza.

Per questo motivo si consiglia di disattivare una opzione nelle impostazioni: se non si fa, è possibile correre il pericolo di vedersi il proprio conto svuotato. Ecco dunque cosa disattivare per non correre rischi.

Quale opzione disattivare su WhatsApp per non vedersi prosciugato il conto

Si può dire senza dubbio che WhatsApp è una delle app più usate ogni giorno da migliaia di persone in tutto il mondo per scambiarsi messaggi, foto, video, audio, note video e note audio. La maggior parte delle persone la utilizzano in maniera tranquilla ma molte altre invece la sfruttano in modo illegale.

I malintenzionati infatti potrebbero sfruttarla per truffare i poveri utenti che usano WhatsApp. Al momento in particolare c’è una truffa molto frequente in India, che sfrutta l’impostazione dell’app che permette il download automatico di video e foto anche dai numeri di telefono che non sono tra i propri contatti. Scaricando questo file multimediale, viene effettuato il download automatico di un malware.

Si tratta della cosiddetta steganogafria, un metodo per nascondere un codice informatico malevolo all’interno di un file come un’immagine. Una volta inviata questa immagine su WhatsApp, avviene l’installazione di un file apk da una fonte di terze parti. Questo malware, che viene chiamato stegomalware o stegware, può accedere alle proprie informazioni sensibili, come ad esempio le credenziali per accedere ai conti correnti o ad altri codici numerici utili.

Dato che i malintenzionati sfruttano l’impostazione di WhatsApp del download automatico dei media anche da persone che non sono fra i contatti, per evitare di ritrovarsi con il conto svuotato è utile disattivare questa opzione. Sarà sufficiente andare nelle Impostazioni di WhatsApp, selezionare la voce Archiviazione e dati (o Spazio e dati su iPhone) e togliere la spunta ai media che si scaricano in automatico (foto, audio, video e documenti).

Si può scegliere fra “mai”, “wi-fi” oppure “wi-fi e cellulare”. Scegliendo “mai”, si potrà decidere in autonomia quale file scaricare e da quale contatto, quindi questa è l’opzione più sicura. Disattivando questa impostazione, dunque, in caso di ricezione di un file multimediale che nasconde un malware, questo non verrà scaricato in automatico e non si correranno rischi di diffondere le proprie informazioni sensibili ai malintenzionati.