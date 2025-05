WhatsApp, c’è un problema audio per gli utenti iPhone: come risolverlo

Diversi utenti WhatsApp che hanno un iPhone stanno riscontrando un fastidioso problema audio. Ecco come risolverlo e tornare ad utilizzare bene l’app di messaggistica istantanea.

L’app di messaggistica istantanea WhatsApp è una delle più scaricate e usate al mondo da coloro che vogliono scambiarsi messaggi live, foto, video, audio, note audio, note video e documenti. Il team dell’app la aggiorna sistematicamente con nuove funzionalità, come la possibilità di aggiungere foto e video allo status. Di recente è stata integrata anche l’Intelligenza Artificiale nelle chat.

Tuttavia qualche volta si riscontrano anche dei problemi con l’app. Ad esempio gli utenti che possiedono un iPhone, stanno riscontrando un problema audio con WhatsApp ma per fortuna si può risolvere molto facilmente. Ecco come fare.

Come risolvere il problema dell’audio di WhatsApp per gli utenti con iPhone

Sono tantissime le persone che, in tutto il mondo, utilizzano WhatsApp per chattare con amici e parenti, vicini e lontani. In effetti questa app è davvero funzionale e versatile per inviare anche immagini, video ed audio. Proprio a proposito degli audio, alcuni utenti che usano questa app sul loro iPhone stanno riscontrando un’anomalia nelle notifiche dell’app di messaggistica.

Infatti, gli audio ricevuti, nelle chat individuali o nei gruppi, sono caratterizzati dal microfono verde anche dopo che sono stati ascoltati. Non solo ma anche l’indicatore del progressivo ascolto dell’audio rimane verde. Molti utenti non riescono a capire dunque se l’audio che hanno inviato sia stato ricevuto o meno e, peggio ancora, non riescono a capire se lo hanno già ascoltato.

Infatti, in teoria, dopo l’avvenuto ascolto il microfono dovrebbe diventare blu per ricordare all’utente che il messaggio è stato già sentito. Purtroppo, però, non è così e molti utenti, vedendo i microfoni verdi, sono costretti a riascoltare gli audio perché pensano di non averli mai ascoltati. Questo problema dell’audio di WhatsApp riguarda alcuni utenti iOS ma per risolverlo bisognerà attendere il prossimo aggiornamento.

Dopo questo update, il microfono degli audio ascoltati dovrebbe diventare verde, segnalando appunto che è stato già ascoltato. In questo modo non si avranno più dubbi e si potrà ritornare ad utilizzare l’app in maniera serena, senza dover riascoltare degli audio che magari sono tanto lunghi (e dunque perdere tempo). WhatsApp è sempre molto tempestiva nel risolvere i problemi e dunque molto presto provvederà anche a lanciare una soluzione per questo che stanno riscontrando in tanti.