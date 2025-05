Via dalla Ferrari, nemmeno Leclerc ci crede: bomba a Mondiale in corso

A sorpresa può cambiare tutto in casa Ferrari. Una decisione clamorosa potrebbe essere presa nelle prossime settimane e stravolgere i piani.

Il Gran Premio di Monaco ha regalato qualche minimo sorriso in più in casa Ferrari. I risultati di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono migliorati nello scorso weekend, con il monegasco che ha chiuso al secondo posto tornando finalmente sul podio, mentre il britannico è stato protagonista di una buona rimonta, passando dal settimo piazzamento (con tanto di penalizzazione) in griglia di partenza al quinto posto finale.

Piccoli accenni di ripresa, ma finora il 2025 ha visto una scuderia sottotono, con tanti errori dal punto di vista tecnico e strategico. Dita puntate contro la SF-25, ovvero la monoposto che avrebbe dovuto garantire prestazioni ottimali, restando sulla scia delle scuderie rivali come Red Bull, McLaren e Mercedes. Invece al momento la Ferrari si ritrova indietro, con soli due podi conquistati da inizio anno.

Questo andamento a rilento rischia di costare caro ad un personaggio in particolare. La posizione di Frederic Vasseur sta cominciando a traballare. Il team principal Ferrari è l’uomo maggiormente responsabile del cammino altalenante della scuderia di Maranello, visto che tutti gli uomini che compongono il team sono stati scelti dal francese in persona.

Ferrari, a rischio la posizione di Vasseur: il nome del sostituto è clamoroso

Vasseur dunque potrebbe pagare il momento non brillante in casa Ferrari, così come alcuni errori di strategia commessi durante gli ultimi anni. L’ex dirigente della Sauber non è più intoccabile ed i vertici di Maranello starebbero già valutando un cambio alla guida tecnica della scuderia.

Secondo l’indiscrezione del quotidiano tedesco Bild, nei pensieri della Ferrari ci sarebbe già l’eventuale sostituto di Vasseur. Un altro uomo di grande lustro ed esperienza in Formula 1 che potrebbe rivoluzionare i piani dei ferraristi. Ovvero Christian Horner, il team principal della Red Bull.

Un nome altisonante per il futuro della Ferrari, visto che Horner vanta una serie di successi ed intuizioni positive con il team anglo-austriaco. Ma di recente l’ex pilota è stato indicato come sempre più lontano da una permanenza in Red Bull; addirittura qualcuno lo vedeva fuori dal team già dopo il GP di Imola.

Se la scuderia di Milton Keynes starebbe pensando a Franz Tost (ex dirigente AlphaTauri) per guidare la sfera tecnica nel prossimo futuro, la Ferrari avrebbe già sondato il terreno con Horner, per capire se effettivamente fosse disponibile a ripartire da Maranello dopo l’eventuale separazione con la Red Bull.

Il futuro di Vasseur è appeso ad un filo. Solo un exploit di risultati positivi di Leclerc ed Hamilton potrà portare alla conferma del francese. Altrimenti spazio all’ennesima rivoluzione del Cavallino.