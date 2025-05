Verstappen sconvolto, terremoto devastante in F1: fuori dalla Red Bull

Terremoto in Formula 1, soprattutto per quanto riguarda il brand Red Bull. Possibile rivoluzione a sorpresa che coinvolge pure Verstappen.

Dopo anni di dominio a livello motoristico e di team, la Red Bull non è più la scuderia da battere in Formula 1. Il team anglo-austriaco, nonostante vanti tra le proprie fila un fuoriclasse assoluto come Max Verstappen, sta affrontando un periodo molto complesso e non proprio brillante.

Una crisi che si era già intravista dalla metà dello scorso campionato di F1, quando la Red Bull cominciò a soccombere rispetto alla crescita ed allo strapotere della McLaren, capace di strapparle il titolo costruttori. Ed il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi: il team di Milton Keynes è solo terzo in classifica (superato anche da Mercedes), idem per Verstappen nell’attuale graduatoria piloti.

Non bastassero i risultati altalenanti e non più dominanti come un tempo, in casa Red Bull è stata sganciata una bomba clamorosa. Un’indiscrezione di cui in realtà si vocifera da settimana, rilanciata però dal quotidiano austriaco Österreich, pronto a confermare la notizia: l’avventura di Christian Horner sarebbe giunta al capolinea.

Notizia confermata: Christian Horner sempre più vicino all’addio dalla Red Bull

Incredibile ma vero, pare che il rapporto tra la Red Bull ed il team principal Christian Horner sia vicino a rompersi definitivamente. Nelle scorse settimane sono giunte smentite dalla scuderia, che aveva confermato la fiducia nei confronti del manager britannico, ma nelle ultime ore le voci si sono intensificate.

Il contratto di Horner, valido fino al 2030, potrebbe essere rescisso anzitempo per volere dei piani alti di Red Bull, i quali avrebbero individuato nell’ex pilota inglese il vero responsabile del calo di rendimento delle proprie vetture.

Oltre ai difetti a livello meccanico e strategico, Horner viene accusato di aver affiancato a Verstappen un pilota poco pronto al salto di qualità, come il giapponese Yuki Tsunoda, mai realmente competitivo. Solo il talento del campione del mondo olandese starebbe tenendo lontano dalle sabbie mobili il team.

Il prossimo Gran Premio di Imola potrebbe rappresentare l’ultima uscita di Horner come team principal Red Bull prima dell’addio. Intanto già si parla del possibile sostituto: gli indizi recenti puntavano a Oliver Oakes, ex dirigente Alpine che ha improvvisamente lasciato tale scuderia, magari proprio per prendere le redini di Red Bull Racing.

L’alternativa si chiama Franz Tost, storico ex team principal di Toro Rosso e Alpha Tauri. In passato era uscito di scena dalla Formula 1 proprio per possibili dissapori con Horner, mentre oggi potrebbe essere proprio lui l’uomo da cui ripartire e riportare le monoposto anglo-austriache a primeggiare, o quanto meno a lottare seriamente per il titolo mondiale.