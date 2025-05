Uomini e Donne, novità per i telespettatori: Mediaset stravolge il finale

Mediaset stravolge il finale di Uomini e Donne con una novità inaspettata per i telespettatori. Ecco la mossa di Canale 5.

Nelle ultime settimane il pubblico di Canale 5 si sta abituando ai cambi repentini di palinsesto. Dopo il flop di The Couple, è iniziata subito la nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Amici è terminato mentre Tradimento continua ad avere grandi ascolti.

A fine maggio, comunque, quasi tutti i programmi termineranno per lasciare spazio al palinsesto estivo. Fra i programmi più amati di Canale 5 che sta per volgere al termine c’è Uomini e Donne. C’è una novità inaspettata per i telespettatori di questa trasmissione perché, per il finale, Mediaset stravolge tutto.

Mediaset stravolge il finale di Uomini e Donne

Uomini e Donne è uno dei programmi Mediaset più amati. Condotto da Maria De Filippi, durante la trasmissione corteggiatori o corteggiatrici scendono per corteggiare la tronista o il tronista di turno. Non solo, ma nel trono over il pubblico può assistere alla conoscenza di uomini e donne di età più avanzata.

Insomma, i sentimenti e le conoscenze che avvengono in studio e durante le esterne appassionano così tanto il pubblico che non vede l’ora di assistere alla scelta, che è il gran finale in cui si forma finalmente una nuova coppia che dovrà vivere poi la propria relazione al di fuori del programma. Per il finale di questa stagione di Uomini e Donne, però, Mediaset stravolge tutto.

Il pubblico è in grande trepidazione per la scelta del tronista Gianmarco Steri, il tronista (che è stato a sua volta la non scelta di Martina De Ioannon), ha portato fino alla fine del percorso due ragazze, Nadia e Cristina. Tutti si aspettano la messa in onda della grande scelta finale nel pomeriggio, come al solito, se non fosse che Mediaset ha deciso di trasmetterla in prima serata venerdì 30 maggio.

Sarà una grande emozione per il ragazzo e per le due pretendenti. Dagli spoiler è noto che Gianmarco sceglierà di proseguire la sua conoscenza al di fuori dallo studio con Cristina ma sarà comunque un momento interessante scoprire le parole che il ragazzo ha riservato per lei e soprattutto per la non scelta, Nadia. Subito dopo il gran finale di Uomini e Donne, ci sarà un appuntamento speciale con la soap turca Tradimento che si troverà a sfidare Milly Carlucci e il suo Sognando Ballando con le Stelle su Rai Uno.