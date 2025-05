Tradimento, stravolto il palinsesto Mediaset: i fan della serie tv turca non ci credono

I fan della serie turca Tradimento devono fare i conti con un nuovo cambiamento nel palinsesto Mediaset. Ecco cosa sta succedendo.

Con le feste di Pasqua, il 25 aprile e il primo maggio, gli spettatori Mediaset hanno fatti i conti con diversi cambiamenti nella programmazione tv. Ovviamente tanti programmi non sono stati mandati in onda ed altri sono stati spostati. Questo è successo ad esempio a “Tradimento”.

I fan della serie tv turca, però, dovranno accusare un altro colpo: il palinsesto Mediaset è stato stravolto nuovamente. Ecco cosa succederà alla soap opera tanto amata di Canale 5.

Quando andrà in onda Tradimento con il nuovo palinsesto Mediaset?

Il palinsesto Mediaset è stato stravolto nuovamente dopo lo spostamento del reality show The Couple: dopo gli ascolti disastrosi, quest’ultimo non andrà più in onda di lunedì sera ma di domenica. Questo ovviamente cambierà anche l’assetto degli altri programmi e sono soprattutto i fan della serie tv turca ad essere interessati da questi stravolgimenti.

Ma c’è una bella notizia questa volta: nessuno spostamento o stop brusco ma addirittura un doppio appuntamento. Infatti Tradimenti non andrà in onda solo nella fascia pomeridiana (dalle 14:10 alle 14:45) ma anche in quella serale. Ci sarà quindi un appuntamento eccezionale con Guzide e gli altri personaggi della soap opera martedì 6 maggio dalle 21:30 alle 24:00 circa ed anche normalmente venerdì 9 maggio.

Dunque Tradimento prenderà eccezionalmente il posto della fiction Maria Corleone 2 con Rosa Diletta Rossi, che verrà trasmesso a sua volta nella prima serata del lunedì, al posto del fallimentare The Couple, che invece andrà in onda di domenica sera. Tutto questo è dovuto alla scelta di Mediaset di premiare la produzione turca che sta registrando ottimi ascolti in fatto di Auditel. La media delle ultime settimane è di 2,4 milioni di spettatori fissi nel daytime feriale, con uno share che oscilla tra il 21 e il 22%.

Insomma, saranno felici di questo palinsesto Mediaset stravolto tutti i fan di Tradimento dato che in questa settimana vedranno la soap opera, oltre che nella fascia pomeridiana, subito dopo Beautiful, anche di sera. Non solo come di consueto venerdì sera (il 9 maggio) ma anche eccezionalmente martedì 6 maggio, al posto della serie Maria Corleone 2, che prenderà il posto di The Couple il lunedì sera.

Il reality game condotto da Ilary Blasi, visti i cattivi ascolti, sarà spostato alla domenica sera.